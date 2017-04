MSZP: Áder ne írja alá felsőoktatási törvény módosítását!

2017. április 4. 16:10

Az MSZP-frakció egységesen kiáll a CEU mellett és azt kéri Áder János köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá a nemzeti felsőoktatási törvény módosítását - közölte az ellenzéki párt frakcióvezetője kedden Budapesten a jogszabály parlamenti elfogadása után tartott sajtótájékoztatón.

Tóth Bertalan - aki mögött felsorakoztak a képviselőcsoport tagjai - közölte, aljas, pitiáner támadásról van szó, amely nem szakmai kérdésről, hanem az oktatási szabadság megvonásáról szól.

Elfogadhatatlan a Fidesz eljárása, a törvényjavaslatot a szocialisták nem szavazták meg - mondta.

A frakcióvezető szerint a Fidesz eddig a jogalkotást a barátai, rokonai helyzetbe hozására használta. A kormánypárt most az oktatás szabadsága ellen küzdve kivégez egy felsőoktatási intézményt, ezt jogalkotási kivégzésnek lehet tekinteni - hangoztatta.

A köztársasági elnökhöz fordulnak, hogy ne írja alá ezt a törvényt.

Tóth Bertalan közölte azt is, a frakció részt vesz délután azon a demonstráción, amit a törvénymódosítás ellen szerveztek.

Kitért arra is, hogy a washingtoni székhelyű Freedom House nonprofit szervezet jelentése szerint most már Romániában és Bulgáriában is szabadabban élhetnek az emberek, mint Magyarországon.

A szocialista politikus elmondta, 2018-ban kormányt kell váltani. Az MSZP kormányt akar váltani és Botka László vezetésével le fogja váltani a kormányt - tette hozzá.

Az új kormány egyik első dolga - sok minden más mellett - az lesz, hogy ezt a törvényt visszavonja.

mti