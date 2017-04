Terroristák ezrei térhetnek vissza Oroszországba

2017. április 4. 18:13

Csalóka volt azt hinni, hogy sikerült megfékezni a terrorista hullámot Oroszországban, hiszen a terrorista vezetők vagy az iszlamista ideológiát vallók az Iszlám Állam megerősödésével áthelyezték működésüket Szíriába és Irakba, ahol kiképzést kaptak - mondta Anton Bendarzsevszkij a Kossuth Rádióban.

Öngyilkos merénylő követhette el a hétfői szentpétervári metró-robbantást. A hatóságok már a nevét is tudják. Feltételezett társát keresik – számolt be a legfrissebb hírekről az M1 oroszországi tudósítója. A házilag készített, fémgolyókkal és anyacsavarokkal megtöltött bomba 14 halálos áldozatot követelt, míg a sebesültek száma is ötvenre tehető. A városban háromnapos gyászt hirdettek.

Az elmúlt időszakban úgy tűnt, sikerült megfékezni a terrorista hullámot Oroszországban, de ez csalóka volt, hiszen a terrorista vezetők vagy az iszlamista ideológiát vallók az Iszlám Állam megerősödésével áthelyezték működésüket Szíriába és Irakba, ahol tapasztalatokat szereztek és kiképzést kaptak – mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Anton Bendarzsevszkij, a PAGEO kutatási igazgatója.

A veszély valós, ezzel az orosz hatóságoknak és a kormánynak számolnia kell, s ha az Iszlám Állam lendülete alábbhagy, akkor ezek a fegyveresek visszatérnek Oroszországba és folytatni fogják azt a tevékenységet, amit a 2000-es években elkezdtek – véli a szakértő.

Óvatos becslések szerint Oroszország területéről körülbelül 2-7 ezer fő fegyveres harcolhat most az Iszlám Állam oldalán, ami egy nagyon jelentős szám Anton Bendarzsevszkij szerint.

A kutatási igazgató szerint Oroszországban nagyon komoly biztonsági intézkedések vannak, de ennek ellenére is vannak olyan apró részletek, ami ellen nagyon nehéz védekezni a biztonságiaknak, így megtörténhet a tragédia.

Anton Bendarzsevszkij emlékeztetett arra is, hogy az Iszlám Állam már az elmúlt két évben is többször terrorral fenyegette meg Oroszországot. „Az eddig kísérleteket sikerült elhárítani, s emögött nagyon komoly munka van” – mondta a szakértő a Kossuth Rádióban.

hirado.hu/180 perc