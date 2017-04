CEU: Természetesen Berlin is megszólalt

2017. április 4. 21:47

Német külügyi államminiszter: érthetetlen, hogy miért volt szükség a felsőoktatási törvény módosítására

A német külügyminisztérium európai ügyekért felelős államminisztere, Michael Roth szerint érthetetlen, hogy miért volt szükség a magyar felsőoktatási törvény módosítására.

A szociáldemokrata párt (SPD) politikusa keddi közleményében kiemelte: "értetlenséggel szemléljük" a jogszabály sürgősségi eljárásban elfogadott módosítását.



A lépés "közvetlenül fenyegeti" a "rangos" budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) létét - tette hozzá.



A nemzetközi irányultságú oktatási intézmény hallgatói 117 országból érkeztek, van köztük 44 fiatal német is, és számos Németországból érkezett professzor is tevékenykedik a CEU-n - áll a közleményben, amely szerint "az Európai Unió széleskörű támogatása és a sok sikeres végzett hallgató jelzi, hogy ez az egyetem rendkívül fontos pillére a budapesti tudományos intézményrendszernek".



"Annál is inkább érthetetlen számunkra", hogy a jogszabály módosítása "a CEU tevékenységének, és ezzel a tudomány szabadságának magyarországi korlátozására" irányul - olvasható a közleményben.

MTI