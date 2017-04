Magyar ízek húsvéti vására a Várkert Bazárban

2017. április 5. 10:06

Száz regionális kistermelő mutatja be eredeti forrásból származó termékeit a Magyar ízek húsvéti vásárán szombaton és vasárnap a Várkert Bazárban.

A mintegy száz, Magyarország különböző területeiről érkező, kizárólag ellenőrzött kistermelőt felvonultató vásár középpontjában a húsvéti ünnepkör jegyében a tojás lesz: a tyúktojás mellett megtalálható lesz többek között fürj-, liba- vagy strucctojás is - közölték az MTI-vel a szervezők.



Tájékoztatásuk szerint a kínálatból nem hiányoznak az olyan klasszikus húsvéti ételek, mint a sonka, a kolbász, a torma, a mustár, a savanyúság és a csokoládé, de a vásár számos különlegességet tartogat.



Ilyen például a saját bőrében varrva érlelt Csöglei szárnyas sonka, a szarvasszalámi, a frissen füstölt pisztráng és a jerky (szárított marhahús), ezek mellett különféle vadhúsok, vadpástétomok is megtalálhatók lesznek.



A húsmentes vagy paleo étkezés követői is válogathatnak kuriózumokban: szarvasgombás vaj, bükki faszenes tehénsajt, diókrémmel töltött camembert, kézműves paleo és vegán joghurtok és jégkrémek, liofilizált gyümölcsök, valamint mézbor, marcipánlikőr és levendulaszörp várják őket.



A szervezők az egész családnak szórakoztató programot szeretnének kínálni: erről a folyamatos gyermek- és gasztroprogramok, kóstolók gondoskodnak. Az 1000 forintos belépőjegy teljes egészében levásárolható, az esemény 100 centiméter alatti látogatóknak ingyenes.

MTI