Mélenchont találták a legmeggyőzőbbnek a nézők

2017. április 5. 10:10

A radikális baloldali Jean-Luc Mélenchont találták a tévénézők a legmeggyőzőbbnek a franciaországi elnökválasztás mind a 11 jelöltjének részvételével kedd este megtartott négyórás televíziós vitában - derül ki az Elabe közvélemény-kutató intézet gyors felmeréséből.

A szerdai lapok szerint a szokatlan formájú vita az újdonsága ellenére kaotikusnak bizonyult, és nem az esélyes jelölteket szolgálta.



Ez volt az első olyan tévévita a 19 nap múlva esedékes első forduló előtt, amelyen mind a 11 jelölt részt vett.



A tévénézők 25 százaléka a felmérésekben negyedik helyen álló Mélenchont találta a legmeggyőzőbbnek, a favoritnak számító függetlenként induló Emmanuel Macron előtt, akire a megkérdezettek 21 százaléka szavazott, harmadik helyre pedig Francois Fillon konzervatív jelölt került 15 százalékkal, míg Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke a tévénézők 11 százaléka szerint dominálta a vitát.



Elnöki kvalitásokkal a tévénézők 27 százaléka szerint leginkább Macron rendelkezik, megelőzve Mélenchont (21 százalék) és Fillont (20 százalék).



A Le Monde című napilap szerint beigazolódtak azoknak a félelmei, aki attól tartottak, hogy a 11 jelölt részvételével rendezett vitán nem fog sok minden kiderülni a választási programokból. A sokszor komikus, sőt szürreális pillanatokkal teli műsor elsősorban az 5 százalék alatti támogatottsággal rendelkező jelölteknek adott alkalmat arra, hogy kitűnjenek, de a legfőbb jelöltek javaslatainak kifejtésére nem volt megfelelő lehetőség. A másfél perces, nagyon rövid időkeretek miatt mindenki hangosan és gyorsan beszélt, és gyakran saját maga karikatúrájaként hatott - vélte a cikk írója, Vanessa Schneider.



A Le Monde a francia hírtelevíziókhoz hasonlóan úgy vélte, hogy az este legmaradandóbb pillanata az volt, amikor az alig egyszázalékos támogatottságú trockista Philippe Poutou, az Új Antikapitalista Párt jelöltje "beolvasott" Francois Fillonnak és Marine Le Pennek az ellenük folyó ügyészségi vizsgálatok miatt, megvádolva őket azzal, hogy "a közpénzt lopják".



Francois Fillon végig fáradtnak tűnt és alig volt jelen, Emmanuel Macron összefogottabb volt, mint az első vitában, s nem követett el nagyobb hibát, míg a két híresen jó vitázó, Le Pen és Mélenchon a korlátozott időkeret miatt ezúttal nem tudta a megszokott formáját hozni a Le Monde szerint.



A favoritok végig arra törekedtek, hogy ne térjenek el a saját irányvonaluktól, Macron a megújulást, az optimizmust és Európa-pártiságát hangsúlyozta, Marine Le Pen a közbiztonsági kérdésekről, a terrorizmus és az iszlám veszélyéről beszélt és támadta a sajtót. Fillon volt az egyetlen a Le Monde szerint, aki egy olyan államfő képzetét keltette, aki reális gazdasági javaslatokkal él, és képes más országok vezetőivel vitázni. Ugyanakkor az az energia, amelyet az előválasztási vitákban áthatotta a jobboldali politikust, mostanra teljesen eltűnt - vélte a Le Monde.



A baloldali Libération szerint a vita a "lázadás" estéje volt. Bárki is nyeri meg az elnökválasztást, nem fogja elfelejteni ezt a példa nélküli műsort, amelyben a kis jelöltek időnként "zavarosan és ellentmondásosan", de kiválóan képviselték "egy olyan aggódó ország lelkiállapotát, amelynek elege van az észszerű megoldásokból" - vélte a szerkesztőségi írás.



A konzervatív le Figaro szerint a tévévita viszonylag hamar, fél óra alatt "zűrzavarba" fordult. A jelöltek egymást kezdték kérdezgetni a munkahelyteremtés kapcsán a kiküldött munkavállalókról, majd az európai szerződésekről, aztán a vállalati terhekről, minden különösebb összefüggés nélkül. Miközben a trockista jelöltek mellett az alapjövedelemmel kampányoló szocialista Benoit Hamon jobboldalinak tűnt, Fillon kifejezetten baloldalinak hatott Le Pen és a többi szuverenista politikus mellett, a gyakran mindenkivel egyetértő Macron pedig tényleg centrista volt. A Le Figaro is kiemelte, hogy a legkeményebb ütést Poutou mérte Fillonra és Le Penre, s jóllehet mindenki a legjobb képessége szerint részt vett a vitában, a felmérésekben első öt helyen álló jelölt feltehetően azt gondolta a lap szerint, hogy mit is keres itt ebben a zűrzavarban.

MTI