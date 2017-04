Márton Áron-látogatóközpont épül szülőfalujában

2017. április 5. 10:29

Márton Áron-látogatóközpontot építenek Csíkszentdomokoson, Erdély legendás római katolikus püspökének a szülőfalujában - írta szerdai számában a Krónika című napilap.

A tervekről Lázár Csilla, a helyi Márton Áron Múzeum létrehozója és vezetője, valamint Karda Róbert polgármester tájékoztatta a lapot. A zarándok turisták ellátására tervezett létesítmény felépítését a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága 50 millió forinttal támogatta.



Lázár Csilla felidézte: 2010-ben indították a Márton Áron Múzeumot, és az évek során tapasztalatot gyűjtöttek arról, hogy mit jelent a létesítmény működtetése, és mire lenne még szükség ahhoz, hogy a múzeum hatékonyabban be tudjon kapcsolódni a környék zarándokturizmusába.



Az igazgató megjegyezte: a februárban lefolytatott helyi konzultáció azt rajzolta ki, hogy egy turisztikai koordinációs központra van a legnagyobb igény. Ez olyan létesítmény lenne, amelyben az autóbusszal érkező turisták megpihenhetnek, ha pedig igénylik, részesülhetnek a környékbeli vendéglátó egységek szolgáltatásaiból. A látogatóközpontban ugyanakkor konferenciákat tarthatnának, kiállításokat rendezhetnének. Hozzátette: a létesítmény nem fog versengeni a meglévő vendéglátó egységekkel, hanem tevékenységével segíti majd ezeket.



"Most a falun a sor, hogy az államtitkárság támogatását a lehető legjobban használja fel, és működőképes létesítményt hozzon létre" - idézte a lap Lázár Csillát.



A múzeumigazgató elmondta: a helyi plébánossal megegyeztek abban, hogy az iskolával szembeni, egyházi tulajdonú területen építik fel a központot, amely a múzeumnak is helyet ad. A telekre 15 éves koncessziós szerződést kötnek az egyházzal.



"Ha nem a funkciójának megfelelően működik a létesítmény, az egyház felbonthatja a megállapodást" - szögezte le Lázár Csilla.



A terveket Tövissi Zsolt csíkszeredai építész és csapata készíti. A tervezők régi épületelemeket is felhasználnának a tér kialakításában. A tervek megvalósítása érdekében hamarosan adománygyűjtést szerveznek Csíkszentdomokoson. A magyar kormánytól kapott támogatással 2018 végéig kell elszámolni - írta a Krónika.

MTI