Nem akar mobilgátat a fővárosi ellenzék

2017. április 5. 11:03

DK: meg kell védeni a partszakaszt a Római-parton

A Demokratikus Koalíció (DK) szerint a Római-part árvízvédelmének kialakításakor a Nánási-Királyok útja nyomvonal megéri a 7 milliárd forintos többletköltséget Budapest utolsó természetes Duna-partszakaszának védelme érdekében.

Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatóján elmondta, semmilyen módon nem támogatják a part menti mobilgát megépítését.



A DK politikusa javasolta továbbá, hogy a Fővárosi Közgyűlés mindaddig ne fogadja el a BKV üzleti tervét, amíg a kormány nem biztosítja a cégnek azt a 6,5 milliárd forintot, amellyel garantálható lenne a cég dolgozói által követelt béremelés.



Gy. Németh Erzsébet kezdeményezte azt is, hogy a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításának legyen egy leágazása Újpalotára az agglomerációból érkező autós forgalom csökkentése érdekében.

LMP: a mobilgát kockázatosabb a Római-parton

Az LMP szerint a partmenti mobilgát egyértelműen kockázatosabb a Római-part árvízvédelme szempontjából, mint a Nánási-Királyok útjára tervezett védvonal.

Csárdi Antal, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Tarlós István főpolgármester becsapott mindenkit azzal, hogy nem készíttette el a római-parti árvízvédelem két lehetséges nyomvonalának részletes összehasonlítását.



Az LMP szerint kizárólag a parttól távolabbra tervezett gát a biztonságos - fejtette ki a párt politikusa, hozzátéve, amennyiben a Fővárosi Közgyűlés mégis a mobilgát mellett dönt, akkor felelőtlenül veszélyezteti az ott élők életét és "teljesen immorálisan" védi meg ingatlanberuházók érdekeit.

Civilek: ne szavazzák meg a római-parti gát tervezetét!

A FÁK a Rómain csoport és a Greenpeace arra kéri a budapesti képviselőket, hogy ne szavazzák meg a római-parti gát tervezetét a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén.

Tosics Iván városkutató a Városháza bejáratánál, a közgyűlés kezdete előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a Csillaghegyi-öblözet 55 ezer lakójának élete és vagyonbiztonsága múlik a római-parti gát megfelelő nyomvonalának kiválasztásán.



Ezért azt kérik, hogy ne döntsön a képviselő-testület a nyomvonalról addig, amíg a főváros nem biztosítja a korrekt döntés-előkészítést. Emellett kérik a lakossági igények felmérését, széleskörű szakmai egyeztetést és független szakértők bevonását a döntéshozatalba - mondta Tosics Iván.



Közölte, eddig 10 719-en írták alá petíciójukat, amelyben követelik a Római-part értékeinek, jellegének megőrzését, biztonságosabb és környezetkímélőbb árvízvédelmi alternatíva kidolgozását.



Megjegyezte, a főváros a kerülettel egyetértésben évek óta a part menti gát megvalósítására törekszik. Véleményük szerint azonban olyan felelős, objektív döntéshozói magatartásra van szükség, amely nyitottan, alaposan megvizsgál minden szempontot - tette hozzá.



A sajtótájékoztató után a civilek felmentek a Városháza dísztermébe, ahol az aláírt íveket szeretnék szimbolikusan bemutatni Tarlós István főpolgármesternek a közgyűlés ülése alatt.

Párbeszéd: népszavazás döntsön a Római-part árvízvédelméről!

A Párbeszéd ismételten azt sürgette, hogy budapesti népszavazás döntsön a Római-part árvízvédelmének mikéntjéről.

Karácsony Gergely, az ellenzéki párt társelnöke, a XIV. kerület polgármestere a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatóján elmondta, egy ilyen népszavazás lehetővé tenné, hogy valódi szakmai érvek alapján, széleskörű társadalmi párbeszéd után döntsenek Budapest utolsó természetes Duna-partszakaszának sorsáról.



Szerinte a városvezetés előterjesztése hamis feltevésekre épül, így például arra, hogy a part menti védekezés olcsóbb lenne, vagy árvízvédelmi szempontból hatékonyabb és nem okozna nagyobb károkat, mint a Nánási-Királyok útján megvalósuló gát.

Az MSZP megszüntetné a kerékbilincselést

Az MSZP a budapesti kerékblilincselés megszüntetését kezdeményezi, továbbá javasolja, hogy a kamerával rögzített szabálytalanságok esetében tegyék háromlépcsőssé a büntetési tételeket.

Horváth Csaba, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatóján "szimpla pénzbehajtásnak" nevezte a kerületek közterület-felügyeleteinek kerékbilincselési és kamarák útján történő büntetési gyakorlatát.



Az MSZP azt szeretné, ha utóbbi esetekben a felügyelet először csak figyelmeztetést adna ki, kisebb pénzbüntetést csak a második szabálytalanság után, 50 ezer forintos bírságot pedig csak a harmadik esetben szabnának ki - közölte, hozzátéve, előírnák azt is, hogy a három büntetési fokozat között legalább harminc napnak el kell telnie.



A szocialisták képviselője kitért arra is, hogy nincs érdemi párbeszéd a Római-part árvízvédelméről, ezért elsősorban a két alternatíva közötti tisztességes összehasonlítást követelik a városvezetéstől.



Horváth Csaba hangsúlyozta még, hogy a közgyűlés az olimpiai pályázat ügyében csak akkor jár el törvényesen, ha kiírja a kérdésben a népszavazást, majd a Fidesz később a bíróságon próbálja elérni, hogy ne kelljen azt megtartani a kérdés okafogyottá válása miatt.



Az MSZP szeretné elérni, hogy Lukács György filozófus szobra a XIII. kerületben kapjon új helyet - tette hozzá.



Szaniszló Sándor, az MSZP másik budapesti képviselője arra szólította fel a közgyűlést, vizsgálja ki, a főváros miért kíván új dízel autóbuszok helyett negyven használt, más európai országokban leselejtezett hibrid buszokat vásárolni.



Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott továbbá, egy "méretes mutyi készül a fővárosban" azzal, hogy "horror áron", 22 milliárd forintért tervezik felújítani a Lánchidat és az alagutat, miközben 2008-2009-ben 5,8 milliárd forintból renoválták a villamosforgalmat is bonyolító Szabadság hidat.

Jobbik: a kormány biztosítsa a béremelést a BKV-nál!

A Jobbik szerint a kormánynak kell forrást biztosítania a BKV-dolgozók jogos béremelési igényéhez.

Tokody Marcell, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a kabinetnek azért is vállalnia kell ezt a tételt, mert 2015-ből még mindig tartozik 12 milliárd forinttal Budapestnek az agglomerációs közlekedés finanszírozásából.



Kiemelte, a BKV esetében csak a kezdet lehet a közelgő sztrájk, amit a munkaerő további elvándorlása, majd munkaerőhiány követhet, végül pedig veszélybe kerül a teljes közszolgáltatás ellátása.



A BKV esetében ugyanis nem lehet csodálkozni azon, hogy rengeteg buszsofőr vállal munkát Ausztriában, ahol a magyarországi, jó esetben havi nettó 180 ezer forint helyett több mint félmillió forintot kereshetnek ugyanazzal a munkával - fejtette ki Tokody Marcell, hozzátéve, hosszú távon ezt a kérdést csak a Jobbik által kezdeményezett európai bérunió rendezheti.

MTI