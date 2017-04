Soros György hatalmát bemutató könyv jelent meg

2017. április 5. 12:27

A multimilliárdos globális hálózata és az általunk ismert világ vége - ezzel a címmel jelent meg könyv Soros Györgyről. A kötet azt mutatja be, hogy Soros György üzletember milyen módszerekkel avatkozik be a különböző országok belpolitikájába. A könyvben szerepel az is, hogy a milliárdos - sokszor - a legitim kormányokat akarja megdönteni.

A multimilliárdos globális hálózatáról írt könyvet egy német újságíró – erről közölt cikket a Pestisrácok.hu. A szerző 200 oldalon keresztül ír arról, hogy Soros György hogyan avatkozik bele a különböző nemzetek belpolitikájába és tesz kísérletet a legitim kormányok megdöntésére. Az újságíró Soros Györgynek főszerepet tulajdonít az ukrán kormány 2014-es megdöntésében, az ukrán helyzettel összefüggésben pedig említést tesz a milliárdos által alapított CEU-ról is.

A szerző a migrációval kapcsolatban úgy fogalmaz:” a menekültválság már 2015-ben megmutatta, milyen destabilizációs erő rejlik benne, és bár Soros hálózata nem az egyetlen tényező, de döntő szerepet játszik ebben a gigantikus játékban.”

Andreas von Rétyi azt is írja: “a Nyílt Társadalom Alapítványok Soros György árnyékkormánya és bontókalapácsa” ,szerinte “Soros számára elégedettséget okozhat az, hogy miközben anyagilag a lehető legnagyobb nyereséget éri el, a világpolitikát is teljesen a saját érdekei szerint formálja”.

Deák Dániel, Nézőpont Intézet elemzője korábban az M1 műsorában úgy fogalmazott: Soros György mindent megtesz azért, hogy az általa támogatott szervezeteken keresztül az amerikai demokrata párt liberális programját jutassa érvényre a kelet-közép-európai térségben.

Több országban is kritizálták Soros György tevékenyéségét

Romániában Victor Ponta korábbi miniszterelnök közösségi oldalán azt írta:a Soros György által támogatott romániai és kelet-európai alapítványok és bizonyos személyek nemzetellenesek” és károsak.

Csehországban tavaly júliusban a kormányfő is arról beszélt, hogy Soros György a múltban is és most is olyan folyamatokat sürget Európában, amelyek az érintett országoknak több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hoznak.

Izraelben pedig az egyik lap úgy fogalmazott: Soros György a globális káoszért kampányol és nincs olyan része a világnak, amelyet a milliárdos ne akarna befolyásolni

Szuverenitás-probléma

Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a nemzetállamok ügyeibe való beavatkozás egyik leglátványosabb példája a migrációs kérdés.

Hogyha destabilizációs folyamatok indulnak meg, ha azok a politikai kinevezettek jelennek meg a végrehajtó hatalom élén, a kormányok élén, akik támogatják ezt a nyílt társadalom alapítvány által is támogatott elvet és a határok nélküli – se tiltás, se kitiltás se fal elvét -, akkor nyilvánvalóan megvalósulhat Soros álma és elárasztják az európai uniót a migránsok – fogalmazott Lomnici Zoltán.

Soros György a migránsok védelmében többször is felszólalt Brüsszelben is. Alig egy évvel ezelőtt például azt szorgalmazta, hogy a kontinensre az eddig érkezett több százezer migráns mellett még többet kellene befogadni. Szerinte az uniónak hitelt is fel kellene vennie, hogy minél több migráns jöhessen Európába.

hirado.hu - M1 Ma reggel