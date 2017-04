Etyeki piknik: sonkák, sajtok, habzó borok a főszerepben

2017. április 5. 13:18

Sonkákat, sajtokat, gyümölcsös ízvilágú, friss borokat és habzó borokat kóstolhat a közönség a tizenhetedik alkalommal megrendezendő Etyeki piknik gasztronómiai programsorozaton, amely április 8-án és 9-én várja a látogatókat - mondta el az M1 aktuális csatornán Rókusfalvy Pál szervező.

A szervező kiemelte: a rendezvény nemcsak a kulináris élvezetekről szól, hiszen számos kulturális program várja az érdeklődőket. Fellép többek között barátaival Csík János, a Bahorka Társulat, a Poros Duo és az Újbudai Babszem Táncegyüttes is - sorolta.



Rókusfalvy Pál kitért arra is, hogy a tavaszi pikniken sonkákat, sajtokat, friss, gyümölcsös ízvilágú és habzó borokat kínálnak, a pinceprogramok mellett lesz a tavaszi munkákat bemutató szőlőlátogatás, borkollégium is "Budapest szőlőskertjében", Etyeken.

MTI