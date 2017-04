CEU-zik a világsajtó - 2.

A Le Soir című belga újság arról írt, hogy a CEU a magyar kormány legújabb célpontja, noha korábban már több más, Soros Györgyhöz köthető szervezetet is támadás ért a kormány részéről. Hangsúlyozták, egyesek szerint Orbán következetesen a "bűnbakképzés" taktikáját használja a hatalma megszilárdítása érdekében, félelmet kelt többek között a migránsok és az európai intézmények ellen.



A Financial Times budapesti tudósítója, Andrew Byrne szerint a legrangosabb magyar egyetem az alapítójához, Soros Györgyhöz fűződő kapcsolatai miatt vált Orbán Viktor céltáblájává. Orbán, aki korábban maga is Soros-ösztöndíjas volt, de azóta keményvonalas populistává vált, egyre erőteljesebben bírálja a Soros által támogatott civil szervezeteket, a budapesti születésű nagybefektetőt és jótékonysági alapítványait pedig olyan árnyékhatalomként állítja be, amely az idén ki lesz szorítva Európából - áll a londoni gazdasági napilap írásában.



Az Orbán-kormány bírálói szerint a CEU bezárásával fenyegető lépés része annak a szélesebb körű törekvésnek, amelynek célja a kritikus hangok elnémítása, és példázza Orbán illiberális politikai stratégiáját.



E stratégia követőkre lel szerte Közép- és Kelet-Európában, ahol a helyi vezetők egyre hangosabb retorikával bélyegzik fizetett külföldi ügynököknek az értelmiséget, a civil társadalom aktivistáit és az újságírókat, és a lakossági elégedetlenség megnyilvánulásait is külső hatalmak szította megmozdulásoknak nevezik - írja a Financial Times budapesti tudósítója.



Kim Lane Scheppele, az amerikai Princeton egyetem professzora a lapnak kijelentette: a törvénymódosítás is illusztrálja a Fidesz gyanakvását a felsőoktatás függetlenségével szemben. "A CEU volt az utolsó olyan egyetem Magyarországon, amelyhez még nem nyúltak hozzá, így csak idő kérdése volt, hogy a kormány indul meg ellene" - fogalmaz Kim Lane Scheppele.



A CEU Budapesthez, Varsóhoz vagy Prágához tartozik és nem Bécshez - olvasható a Der Standard című osztrák lap online változatának kommentárjában. A szerző szerint az, hogy a bécsi főpolgármester-helyettes meghívta a CEU-t Bécsbe, barátságosabban hangzik, mint amilyen valójában. A cikkíró úgy vélte, hogy az egyetem elköltözése Orbán kezére játszana, hiszen megszabadulhatna az egyetemtől és egyúttal elutasíthatná a vádat, hogy szétrombolt egy tudományos intézményt. A főpolgármester- helyettes szerint a meghívás nem átcsábítás, azonban a szerző valójában annak értékeli. "Ausztria ne próbáljon meg hasznot húzni a magyarországi liberálisok szenvedéséből" - jelenti ki. Egyúttal felhívja az osztrák kormány figyelmét: ideje lenne állást foglalnia amellett, hogy a CEU Budapesten maradjon.



