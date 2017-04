Szydlo: Lengyelország nem enged a brüsszeli nyomásnak

2017. április 5. 14:50

Lengyelország nem enged a migráció ügyében gyakorolt brüsszeli nyomásnak, továbbá is megfontolt és ésszerű politikát fog folytatni e téren - jelentette ki szerdán Beata Szydlo lengyel miniszterelnök.

Beata Szydlót sajtóértekezletén kérdezték meg a The Times című brit napilap keddi értesüléséről, miszerint 21 uniós tagállam ultimátumot akar intézni idén Magyarországhoz és Lengyelországhoz, amelynek értelmében vagy elfogadják a migránsok rájuk jutó áttelepítési kvótáját, vagy az Európai Unió (EU) "pénzügyi és politikai" szankciókat vet ki velük szemben.



A lengyel kormányfő rámutatott: eddig semelyik uniós tagállam sem teljesítette az Európai Bizottság 2015 szeptemberében megszavazott egyszeri menekültátirányítási kvótáját.



Felidézte: 2015 novemberében beiktatott kormánya kezdettől fogva ellenzi a menekültelosztási kvótákat, és "egész Európára nézve rossznak tartja ezeket".



Úgy értékelte: az EU "végzetes hibát" követett el, amikor meddő, a migrációs problémát nem kezelő megoldásokat fogadtak el, engedve ezzel "különféle lobbicsoportok nyomásának, de nagy mértékben Németország nyomásának is". Szydlo szerint "a felelőtlen uniós migrációs politika" egyik következménye a Brexit.



A lengyel kormányfő úgy látja: "valaki továbbra is rombolja az EU egységét, nyomást gyakorolva a hibás migrációs politika folytatására". Hangsúlyozta: kormányfőként "ellen fog állni az alkalmazott zsarolásnak és nyomásnak, amely Brüsszelből is irányul". "Nyugodtan megmondhatom, hogy Lengyelország továbbra is nagyon megfontolt és ésszerű migrációs politikát fog folytatni" - fűzte hozzá.



A 2015-es egyszeri menekültátirányítási kvótába az előző lengyel kormány - a többi visegrádi tagországtól eltérően - beleegyezett, és 7 ezer ember befogadására kötelezte el magát 2017 végéig. A görögországi és az olaszországi táborokból átvállalandó migránsok befogadására a jogfolytonosságra való tekintettel Szydlo kormánya is készen állt tavaly márciustól, bár elvi szinten ellenezte ezt. Az átirányítást végül a görög és az olasz hatóságok megszüntették a táborokban végzendő menedékjogi eljárás nehézségei miatt.



Az állandó uniós menekültelosztási rendszer létrehozását Varsó elutasítja.

MTI