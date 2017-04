Az Európai Parlament többsége még mindig migránsbarát

2017. április 5. 17:12

Az Európai Parlament tegnap este tartotta meg a menekült- és migránsáramlatok kérdéséről, az Európai Külügyi Szolgálat ebben játszott szerepéről szóló jelentés vitáját, melynek raportőrei Elena Valenciano szocialista és Agustín Díaz de Mera néppárti spanyol képviselők.

A kezdettől fogva problematikus, az egész kontinensünket megosztó migráció ügyében kedvező fejleménynek tekinthető az Európai Unió megalakulásának 60. évfordulója alkalmából kibocsátott római nyilatkozat, melyben a tagállamok állam- és kormányfői az Unió egysége és az együttműködés folytatása mellett álltak ki, és kinyilvánították azon szándékukat, hogy korunk példátlan kihívásai közepette a migrációs válsággal szemben is felveszik a küzdelmet. Ezzel kapcsolatban elégtétellel állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök, hogy „a magyar javaslatok közül több is visszaköszön a szövegben”.

Parlamenti felszólalásában Tőkés László erdélyi képviselő maga is méltatta a római dokumentumot, s ahhoz hasonlóan az Európai Néppárt múlt heti, máltai kongresszusán elfogadott állásfoglalást is komoly előrelépésként értékelte az illegális migrációval szembeni harc tekintetében. Magyarországgal, illetve a visegrádi országokkal összhangban elsődleges feladatnak ítélte, hogy „Európát minden áron megvédjük az illegális bevándorlók inváziójától”. Ennek megfelelően ugyanakkor a már korábban előirányzott közös európai biztonsági és védelmi politika (Common Security and Defence Policy) kialakítását sürgette.

Mindamellett, hogy a vaskos jelentés – példának okáért – Európa külső határainak a fokozott védelmét, valamint az embercsempészek és az emberkereskedők elleni határozott fellépést is előírja, egészében véve azonban a kezdettől fogva hangoztatott brüsszeli migránsbarát politikai narratívát folytatja, egyaránt bátorítva a gazdasági bevándorlók és a menekültek áramlását, „polkorrekt” módon túlhangsúlyozva a migránsok emberi jogait. Ezekkel szemben viszont erdélyi képviselőnk azt hangsúlyozta, hogy az Unió legfőbb dolga mégiscsak az, hogy saját polgárainak és nemzeti közösségeinek a jogait, biztonságát, identitását és értékeit védelmezze.

A felszólalók hosszú sora még csak utalást sem tett Európa keresztény gyökereire és identitására. Ide illik Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes azon megállapítása, mely szerint „az Európai Unióban szinte csak Magyarország áll ki következetesen a keresztény értékek mellett”. Ennek vonatkozásában tette szóvá Tőkés László, hogy – a segítségre szoruló bevándorlók mellett – a pápának is elsősorban európai kereszténységünket kellene védelmébe vennie.

A plenáris vitában Hölvényi György kereszténydemokrata néppárti képviselő súlyos fenntartásait fejezte ki a jelentéssel szemben, és – egyebek mellett – azt hangsúlyozta, hogy a migránsokon mindenekelőtt saját hazájukban kell segíteni.

A legdisszonánsabb hangot Szanyi Tibor magyar szocialista képviselő ütötte meg, amikor is saját hazáját azzal rágalmazta meg, hogy „börtönbe vágja a menekülteket”.

Zárószavaiban Elena Valenciano jelentéstévő szigorú szankciókat követelt azon tagállamok ellen, akik nem vállalják a migránsokkal való szolidaritást.

Az Európai Néppárt esti frakcióülése többségi szavazással úgy döntött, hogy a parlamenti végszavazáson nem támogatja a Valenciano–De Mera jelentést. Nem utolsó sorban ennek is köszönhetően az Európai Parlament ma déli ülésén minimális szavazattöbbséggel (333–310–46) fogadta el azt.

Tőkés László sajtóirodája