Megszavazták a meciari amnesztia érvénytelenítését

2017. április 5. 18:21

Jóváhagyta szerdán a pozsonyi parlament az úgynevezett meciari amnesztia érvénytelenítéséről szóló alkotmányos törvényt. Az amnesztia végleges hatályon kívül helyezéséhez még az alkotmánybíróságnak is véleményt kell nyilvánítania.

A meciari amnesztia hatályon kívül helyezéséről szóló alkotmányos törvényt - amelynek jóváhagyásához a 150 fős pozsonyi törvényhozás képviselőinek háromötödös többségére volt szükség - 129 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett szavazta meg a plénum. A jogszabály a meciari amnesztia érvénytelenítése mellett a Michal Kovác korábbi államfő által 1997-ben saját fia számára adott elnöki kegyelem hatályon kívül helyezéséről is rendelkezik.

A kormánykoalíció által beterjesztett, s a parlamenti ellenzék nagyobb része által is megszavazott jogszabály elfogadásának szükségességét előterjesztői azzal indokolták, hogy a meciari amnesztia hatályon kívül helyezésére "régóta fennálló társadalmi igény" mutatkozik, valamint azzal is, hogy nem érvényesíthető amnesztia az államhatalom képviselőire, valamint azokra a személyekre, akik ezek nevében cselekszenek.

A később meciari amnesztia néven a köztudatba került közkegyelmet 1998 márciusában hirdette ki az ideiglenesen elnöki jogköröket is betöltő Vladimír Meciar volt szlovák miniszterelnök. Az amnesztia meghirdetésének egyértelmű politikai indíttatása volt. Következményeként egyebek mellett leállították az amnesztia meghirdetése előtt nem sokkal megbízatási időszaka végéhez ért szlovák államfő, Michal Kovác fiának elrablása miatt indult vizsgálatot is. Az ifjabb Michal Kovác elrablásának elkövetésével néhány volt rendőrségi tisztviselő az akkori szlovák titkosszolgálat vezetését hozta összefüggésbe, az eset hátteréről hasonlóképpen vélekedik a szlovák média is.

A meciari amnesztia érvénytelenítésére a múltban már több próbálkozás is történt, ezek kivétel nélkül sikertelenül végződtek, részben a politikai akarat hiánya miatt részben pedig azért, mert jogi szakértők kétségbe vonták az amnesztia - mint olyan - érvénytelenítésének gyakorlati kivitelezhetőségét. Az amnesztia hatályon kívül helyezését célzó mostani jogszabály elfogadása a törvényhozás jogköreinek kibővítése által vált lehetségessé. Az erről szóló alkotmánymódosítást a múlt héten hagyta jóvá a pozsonyi parlament.

Az amnesztia érvénytelenítésének véglegesítéséhez a most elfogadott alkotmányos törvény jogszerűségét még az alkotmánybíróságnak is meg kell erősítenie. A döntés meghozatalára hatvan napja lesz a testületnek. Amennyiben az alkotmánybíróság megerősíti a törvény jogszerűségét, vagy határidőn belül nem hoz döntést, az amnesztiát érvénytelenítő törvény hatályba lép, amennyiben azonban a testület felülbírálja a jogszabályt, a meciari amnesztia továbbra is érvényben marad. Az amnesztia érvénytelenítését - nem sokkal a voksolás előtt - Robert Fico, szlovák miniszterelnök jelenlegi kormánya egyik legjelentősebb tettének nevezte, s úgy jellemezte, hogy azzal esélyt és utat mutattak arra, hogyan lehet "új szintre emelni" a politikai és a társadalmi tudatot.

Bár tény, hogy a meciari amnesztia érvénytelenítéséről a kormánykoalíció és az ellenzék jelentős része között született megegyezés valószínűleg az egyetlen jelentősebb kompromisszum, amelyre az elmúlt egy évtized szlovák kormányai az ellenzékkel jutni tudtak, ebből azonban hosszabb távú - a szlovákiai politikai kultúra megváltozására vonatkozó - következtetéseket aligha lehet levonni. A helyzetet ugyanis jól jellemzi, hogy a pozsonyi törvényhozás holnapi munkanapját már egy kormánytag - Ján Richter szociálisügyi miniszter - visszahívását célzó, gyakorlatilag teljesen esélytelen beadvány alapján, a liberális és a populista ellenzéki pártok által összehívott rendkívüli üléssel folytatja.

mti