Hitelből fizeti ki Simicskát a Jobbik

Egy magyarországi banktól igényelt folyószámlahitelből finanszírozza a Jobbik a néhány napja indult plakátkampányát – ezt írta a pártigazgató az M1-nek. Azt is hozzátette, hogy magánszemélyektől nem kértek hitelt. Azt korábban elismerte a Jobbik, hogy Simicska Lajos nagyvállalkozó cégeitől bérlik a plakáthelyeket.

Hitelből fedezi kampánya költségeit a Jobbik – erről beszélt a párt elnöke keddi sajtótájékoztatóján. Vona Gábor ezt az országos plakátkampánnyal kapcsolatban mondta, amelyet a Simicska Lajos cégeihez tartozó hirdetőoszlopokon lehet látni.

2013-ban még nem akartak Simicska Lajos plakáthelyein szerepelni a jobbikosok. Inkább kisebb vállalatokkal szerződtek. Dúró Dóra ezt akkor azzal indokolta, hogy el akarták kerülni Simicska Lajos cégbirodalmát.

Négy évvel később azonban már Simicska plakáthelyeit választotta a Jobbik. Dúró ezt azzal indokolta, hogy ma már a kis cégeknek nincs elég helye, ezért van szüksége a Jobbiknak Simicska Lajos cégeinek plakáthelyeire.

Folyószámlahitelből kampányolnak

Vona Gábor pártelnök kedden nem részletezte, pontosan milyen hitelt vettek fel a plakátkampányhoz. Szerdán a párt frakcióvezető-helyettese nem tudott arra a kérdésre válaszolni, hogy ki áll a hitel mögött.

„Mivel nem tudok semmit erről az egész hátteréről, ezért hadd ne találgassak, de pártigazgatónk, Szabó Gábort megkeresik, és készséggel áll a rendelkezésükre” – fogalmazott Staudt Gábor.

A Híradó megkereste a pártigazgatót is, aki írásban válaszolt kérdésekre. Azt írta: egy magyarországi pénzintézettől igényelt hitelt a párt, magánszemélyektől nem kért, így nem is kapott. Mint írta, folyószámlahitelről van szó. Arra a kérdésre, hogy kaptak-e kedvezményt Simicska Lajos cégeitől, azt válaszolta, hogy a szerződés üzleti titkokat tartalmaz, de annyi elmondható a megállapodásról, hogy piaci alapú, és ennek megfelelő az árazása is.

Teljhatalmat akar Simicska

A Századvég Alapítvány vezető elemzője szerda reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy Simicska Lajosnak és a Jobbiknak nemcsak, hogy köze van egymáshoz, hanem az üzletember a háttérből irányítja a párt működését.

„Vona Gábornak és pártjának azért azt figyelembe kell venni, hogy Simicska Lajos nem tűr beleszólást abba, hogyan és mit szeretne csinálni. Teljhatalmat akar gyakorolni a Jobbik fölött” – fogalmazott.

Lánczi Tamás hozzátette: ha a párt támogatóinál is nyilvánvalóvá válik, hogy a Jobbik kiszolgálja Simicska törekvéseit, akkor Vona Gábornak szembe kell néznie azzal, hogy a szavazók el fognak pártolni tőle.