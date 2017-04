Szíria - Washington szerint Moszkvának cselekedni kell

2017. április 6. 08:29

Oroszországot ösztökélte cselekvésre a szíriai gáztámadás után Mike Pence amerikai alelnök és Rex Tillerson külügyminiszter.

Mike Pence alelnök helyi idő szerint szerdán a Fox hírtelevíziónak adott interjúban felhívta a figyelmet, hogy Moszkvának is vannak kötelezettségei a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezmény betartatásában.



Szíria 2013-ban az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatának követelésére csatlakozott a vegyi fegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményhez, és 2014-ig meg kellett semmisítenie vegyi fegyvereinek teljes készletét. 2013 őszén Barack Obama amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök megállapodott a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésének nemzetközi ellenőrzésében is. Elemzők szerint Mike Pence alelnök most részben erre a megállapodásra utalt, részben pedig arra, hogy Moszkva támogatja a damaszkuszi rendszert.



Pence a Szíriának a gáztámadásra adandó válaszról így fogalmazott: "minden megoldás az asztalon van".



Korábban a nap folyamán Donald Trump elnök II. Abdalláh jordániai uralkodóval tartott sajtóértekezletén azt hangoztatta, hogy az idlíbi gáztámadás után megváltozott Washington hozzáállása Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimjéhez, ám azt nem közölte, hogy ebből mi következik majd, illetve Washington milyen lépéseket tervez Szíriával kapcsolatban.



A külügyminisztériumban újságírókkal beszélgetve Rex Tillerson külügyminiszter szintén Oroszország felelősségére hívta fel a figyelmet. Az amerikai diplomácia irányítója azt mondta, az idlíbi gáztámadás után eljött az idő, hogy Moszkva "alaposan elgondolkodjon" a szíriai rendszernek nyújtott támogatásán. Tillerson leszögezte: cseppnyi kétsége sincs afelől, hogy a gáztámadásért Aszad elnök kormányzata a felelős.



Tillerson a jövő héten Moszkvában tárgyal, ahol elemzők szerint szinte bizonyosan a szíriai helyzetet is megvitatja majd.



Kedden a nyugat-szíriai Idlíb tartományban harci gépek feltehetően mérgesgáz-támadást hajtottak végre Han Sejhún település ellen, a támadásban 72 ember meghalt. A nyugati országok Damaszkuszt vádolják vegyifegyver-támadással, míg Moszkva szerint a szíriai kormányhadsereg egy fegyverraktárat talált el, ahol a lázadók vegyi fegyvereket tároltak.

