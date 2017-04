Hat nagy fesztivált rendez idén a Zsolnay

2017. április 6. 11:32

Hat nagy fesztivált és számos kiemelt, több napos eseményt szervez idén Pécsett a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) - közölte Őri László (Fidesz-KDNP) alpolgármester és Vincze Balázs, a ZSÖK ügyvezetője a közelgő fesztiválszezon alkalmából tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

A városvezető az eseményen reális célkitűzésnek nevezte, hogy a baranyai megyeszékhely bekerüljön az öt leglátogatottabb magyar turisztikai célpont közé. Mint hozzátette, ennek megvalósításához a kulturális infrastruktúra-fejlesztések mellett ma már olyan tematikus programok szükségesek, amelyek a gyermekeket és szüleiket egyszerre leköltik, akár több napon keresztül.



A rendezvények közül kiemelte a június 20. és július 2. között megrendezendő Zsolnay Fényfesztivált, amelyen esténként ismét fényárba borul a pécsi belváros, az ország legjobb fényfestő csapatai keltenek életre több mint tízezer négyzetméternyi vetített felületet.



Spanyol légtornászok "álomszerű produkciója" érkezik a város főterére, a székesegyház monumentális homlokzatán újra úgynevezett mapping alkotások nemzetközi, pénzdíjazásos versenye várható - áll az eseményen kiosztott írásos összegzésben, amely arra is kitért, hogy a mindeközben számos egyéb különleges kulturális program - köztük koncertek, színházi produkciók, újcirkuszi előadások - is várják az érdeklődőket.



Őri László kitért a május 4. és 7. között - 18 borászat részvételével - megrendezésre kerülő Bor, Mámor, Pécs fesztiválra is, amelyen a zene mellett a gasztronómia is fókuszba kerül. A közönség szórakoztatásáról mások mellett a Roy & Ádám Trió, Boggie és a Kerekes Band gondoskodik, Wossala Rozina látványfőzést tart majd, az Extrém Grill Bajnokság ínyencségeit pedig a Konyhafőnök című tévéműsor győztes csapata zsűrizi.



Május 19. és 21. között tartják a Zsolnay Pikniket: mások mellett fellép a Budapest Bár, a Budapest Klezmer Band és Tompos Kátya. A koncertek, valamint a gyermek- és családi programok mellett kézműves portékák közül válogathatnak a látogatók a Zsolnay Kulturális Negyedben - közölték a szervezők.



A Sétatér Fesztivál június 9. és 18. között várja a közönséget, amely csaknem húsz éve a régió borászatainak, gasztronómiájának és kultúrájának "közönségtalálkozója". A rendezvényen a Hot Jazz Band, Tompos Kátya és Pély Barna ad koncertet.



A régió egyik legnagyobb gyermekrendezvényét, a Szamárfül Fesztivált augusztus 18. és 20. között tartják a Zsolnay-negyedben; a nyitókoncerten Palya Bea áll színpadra - írták.



A szeptember 14. és 24. között zajló a Pécsi Napokon az Anna and the Barbies és a P. Mobil lép is fellép - derült ki az összegzésből, amely a téli programokra térve jelezte: decemberben ismét megrendezik a Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásárt.



Vincze Balázs a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Pécs a minőségi szórakozás lehetőségét kínálja, a fesztiválok 200 millió forintos költségvetésből valósulnak meg.



A közleményben beszámoltak arról is, hogy a fesztiválok mellett a Kodály Központban is számos kiemelt eseményt rendeznek: április 28-án a világhírű a cappella énekegyüttes, a The King's Singers lép fel. Szeptemberben Halleluja - Best of Leonard Cohen magyarul címmel tart koncertet a Müller Péter Sziámi And Friends zenekar olyan vendégelőadókkal, mint Hernádi Judit, Palya Bea, Jávori Ferenc Fegya és Novák Péter. Októberben a Snétberger Trio ad lemezbemutató koncertet, novemberben pedig Roberto Fonseca kubai zongorista érkezik Pécsre.

MTI