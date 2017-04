Keresztény településen lobog a terrorszervezet zászlaja

2017. április 6. 11:39

Egy Damaszkusz melletti szíriai keresztény településen ismeretlenek kitűzték csütörtökre virradóra az an-Nuszra Front iszlamista terrorszervezet zászlaját - közölték szemtanúk.

Az esetről a RIA Novosztyi orosz hírügynökség számolt be. Az an-Nuszra Frontként is ismert Dzsabhat Fatah as-Sám az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet szíriai ága.



A nyilatkozó, aki kérte neve elhallgatását, azt mondta, hogy a lobogót az egyik házra tűzték ki, a fővárostól északra fekvő Maarda városkában. Az elkövetőket nem sikerült elfogni.



A keresztény település lakói attól tartanak, hogy a közeli menekülttáborban a terroristák háttérbe húzódott csoportjai rejtőztek el. Félnek attól, hogy az iszlamista fegyveresek a libanoni határ felől, a hegyek irányából érkezve lerombolhatják a városkát, ahogy ezt néhány évvel ezelőtt tették a Maardától mintegy húsz kilométerre fekvő Maaljulej településsel is.



Maarda közelében fekszik Szejdnaja városa. Ez utóbbi településen található az egyik legjelentősebb pravoszláv kolostor Szíriában.



Maardában mintegy hatezren laknak, zömében keresztények. Külterületén egy menekülttábor van, ahol főleg Damaszkusz keleti elővárosából érkezett menekülteket szállásoltak el ideiglenesen.

MTI