A Hamász kivégzett három palesztint Gázában

2017. április 6. 13:48

A palesztin lakosságú Gázai övezetet uraló, radikális iszlamista Hamász szervezet felakasztott három, Izraellel folytatott együttműködéssel vádolt helyi palesztint - jelentette a Mako, az izraeli kettes tévécsatorna honlapja.

A cikk szerint a Hamász közleményében izraeli ügynököknek nevezett gázaiak kivégzése összefüggésben állhat a Hamász egyik vezetőjének, Mázen Fukahának a március végi meggyilkolásával. Fukahát otthona előtt, a Gázai övezetben lőtték agyon, s az el-Hajját című, pánarab lap szerint támadói a tenger felől érkeztek, majd arra is távoztak a gyilkosság után.



A Hamász közlése szerint a kivégzettek egyike Hán-Júniszban élt, és ötvenöt éves férfi volt, a másik férfi 30 éves és gázavárosi volt. A harmadik elítéltről nem közöltek részleteket.



A Gázai övezetben a Hamász felügyelete alatt működő belügyminisztérium szerdán jelentette be: a Fukaha-ügyben a nyomozás arra jutott, hogy ügynökök segítették Izraelt a merénylet végrehajtásában.



Izrael nem vállalta magára a Hamász-vezető megölését, sőt Avigdor Liberman védelmi miniszter vasárnap a Hamász belső leszámolásaként értékelte Fukaha lelövését. Gázából mégis Izraelt vádolták, és múlt héten a Hamász rövid videoüzenetben megfenyegette Izrael biztonsági vezetőit, köztük Libermant és Gadi Ejzenkot vezérkari főnököt, bosszút ígérve Fukaha haláláért.



Az izraeli katonai rádió a gyilkosság után arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg küldöttei előzőleg több alkalommal is felkeresték Mázen Fukahának a másik palesztin területen, Ciszjordániában élő apját, és arra kérték, bírja rá a fiát Izrael-ellenes ténykedésének abbahagyására, és maguk is megfenyegették telefonon, hogy "messzire elér az izraeli biztonságiak keze", ha nem függeszti fel tevékenységét. Jeruzsálem szerint Mázen Fukaha Ciszjordániából végrehajtott merényleteket szervezett Izrael ellen.



A The Times of Israel című angol nyelvű izraeli honlap szerint a három kivégzett férfinak nem volt köze Fukaha megöléséhez, hanem más Hamász-tagokról és katonai létesítményekről adtak át információkat az utóbbi harminc évben Izraelnek. A Hamász minisztériuma szerint bírósági tárgyalásukon lehetőséget kaptak a védekezésre.

MTI