Marosvásárhely - Elutasították az iskolai határozattervezetet

2017. április 6. 15:26

A marosvásárhelyi önkormányzati testület csütörtökön elutasította azt a határozattervezetet, amely a következő tanévre határozta volna meg a város iskolahálózatát. A polgármesteri hivatal által javasolt iskolahálózatból a Római Katolikus Gimnázium, a Református Kollégium és hat másik jelenleg működő oktatási intézmény is hiányzott.

A közösségi hálón több csatornán is élőben közvetített tanácsülésen több tucat szülő, és civil aktivista is részt vett. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Szabad Emberek Pártja (POL) frakcióvezetője is jelezte, hogy a határozattervezet ellen szavaz. A tervezetet végül támogató szavazat nélkül, 13 ellenszavazattal és négy tartózkodással utasította el az önkormányzati testület. A helyi képviselők egy része nem vett részt a szavazáson.



mti