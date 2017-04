Nappal támadtak a rendőrökre a francia no-go zónában

2017. április 6. 16:39

Franciaországban fényes nappal támadtak rendőrökre március 18-án, egy no-go zónában. A támadásról videofelvétel is készült, amin az látszik, hogy az incidens után a zsaruk gyakorlatilag elmenekültek a helyszínről.

A rendőröknek néhány lövést is le kellett adniuk, hogy a gumilövedékkel megfékezzék a rájuk támadó férfiakat, akiket a gázsprayvel sem lehetett meghátrálásra kényszeríteni. A francia kormány sokáig titkolta a no-go zónák létezését, a videót posztoló férfi pedig azt kérdezi, hogy a média miért hallgatja el az igazságot – számol be a Pestisrácok.hu.

A felvételen Molotov- koktélokat dobálnak a rendőrökre a no-go zónában, a március 20-án, az Orly reptéren történt iszlamista támadás után. A francia ellenzék szeretné elérni, hogy a rendőrségnek biztosítson többletforrást a kormány, fegyverezze fel jobban a járőröket, és állítsa helyre a rendet a no-go zónákban, egyelőre nem túl sok sikerrel.

A francia bal- és jobboldal között lassan állandósul a vita, hogy vannak-e no-go zónák Franciaországban. A jobboldal szerint vannak ilyen helyek, hiszen nagyvárosok bizonyos negyedeiben gyakoriak a rendőrök ellen irányuló támadások és több bűncselekmény is történik, mint máshol. A baloldal ezt nem tagadja, viszont szerintük túlzás ezeket a területeket no-go zónáknak nevezni, hiszen az állam befolyása nem szűnt meg ezek felett. Ez eleve abból is látszik, hogy a rendőrség igenis jelen van ezekben a negyedekben is, és igyekszik betartani az ország törvényeit, még ha kevesebb sikerrel is.

pestisracok.hu