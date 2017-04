Először tárgyalt Theresa May és Donald Tusk a Brexit óta

2017. április 6. 17:12

Kétórás megbeszélést tartott csütörtökön Londonban Theresa May brit miniszterelnök és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

May először találkozott az Európai Unió állam- és kormányfői alkotta testület vezetőjével azóta, hogy múlt szerdán hivatalosan elindította a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásával.

A Downing Streeten tartott csütörtöki megbeszélés után a felek nem tartottak sajtótájékoztatót, de a brit kormányfő hivatalának szóvivője közölte: Theresa May a tárgyaláson megerősítette, hogy London a brit EU-tagság megszűnése után is "elmélyült, különleges" kapcsolatrendszert kíván fenntartani az Európai Unióval. A brit miniszterelnök közölte Tuskkal azt is, hogy Nagy-Britannia szeretné elkezdeni a hivatalos kilépési tárgyalásokat, amint a 27 többi tagállam egyezségre jut az EU tárgyalási irányelveiről.

mti