Péntektől szigorúan ellenőrzött uniós polgárok leszünk

2017. április 6. 17:51

Holnaptól változások lesznek a határellenőrzésben. Egy uniós jogszabály-módosítás miatt szigorúbb ellenőrzésre kell számítani minden uniós állampolgárnak a külső határokon belépéskor és kilépéskor is.

Ez a jogszabály a terrorellenes küzdelem jegyében született, és a remények szerint így jobban nyomon követhető lesz azoknak a radikális iszlamistáknak a mozgása, akik második-harmadik generációs bevándorlóként már uniós állampolgárok – jelentette ki Baraczka Eszter, az MTVA brüsszeli tudósítója az M1 Híradójában.

Jelenleg ugyanis az uniós állampolgárokat a külső határokon csak minimális ellenőrzésnek vetik alá. Ez azt jelenti, hogy azonosítják őket a náluk lévő úti papírok alapján. A változás itt következik be: ezután ugyanolyan szigorú ellenőrzés vonatkozik majd rájuk is, mint az unión kívüli, harmadik országok állampolgáraira, vagyis az adataikat összevetik legkevesebb három (a schengeni, az Interpol- és a nemzeti) adatbázissal.

Ez a várakozási idő megnövekedését hozhatja magával. Egy uniós tanulmány fejenként 40 másodperccel számol.

A jogszabály a következőkkel próbálja kiszűrni, hogy hosszú sorok alakuljanak ki a határokon: azt kérik a tagállamoktól, állítsanak a határokra elég rendőrt, határőrt az ellenőrzéshez, vonják ki a nem biometrikus útleveleket. A tagállamok alkalmazhatnak szúrópróbaszerű ellenőrzést is, ezt azonban egy kockázatelemzésnek kell megelőznie, és engedélyt kell kérni a Frontextől is. Mindemellett fejlett technológiát is alkalmazhatnak, például automatizált ellenőrzőkapukat.

M1 Híradó