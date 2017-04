Merkel: Írországnak a Brexit biztonságpolitikai kérdés

2017. április 6. 22:13

Írország számára alapvető biztonságpolitikai kérdés a brit uniós tagság megszüntetése (Brexit), ezért az EU-ban maradó tagországoknak segíteniük kell Dublint érdekei képviseletében - jelentette ki Angela Merkel német kancellár csütörtökön Berlinben Enda Kenny ír kormányfővel folytatott megbeszélése előtt.

A kancellár sajtónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Írországnak nemcsak az ír és a brit gazdaság szoros egybefonódása miatt rendkívül fontos a Brexit, hanem azért is, mert az észak-írországi békefolyamat révén a britek távozása alapvető biztonságpolitikai ügyeket, "a béke vagy háború kérdését" is érinti. Ezért Írország uniós partnereinek a legnagyobb körültekintéssel kell eljárniuk, és a mennyire csak lehet, segíteniük kell Dublint.



Angela Merkel kormánya álláspontját megerősítve elmondta, hogy a huszonheteknek - az EU-ban maradó tagállamoknak - együttműködő, konstruktív szellemben kell folytatniuk Londonnal a Brexitről szóló tárgyalásokat, és érdekeik határozott képviselete mellett törekedniük kell arra, hogy "jó partnerek maradjanak" az EU-ból távozó országgal. Hozzátette, hogy a folyamatot két szakaszra kell bontani, először a kilépés feltételeiről kell megállapodni, majd az új EU-brit viszonyrendszert kell kialakítani.



Enda Kenny aláhúzta: "akárhogy is alakulnak a Brexit-tárgyalások, semmi sem áshatja alá a békét és a stabilitást", amely továbbra is igen törékeny, és mindent meg kell tenni azért, hogy Nagy-Britannia távozása ne eredményezze a "kemény határok" visszatérését, vagyis a teljes körű határellenőrzést Írország és a brit fennhatóság alá tartozó Észak-Írország között.



A britek távozása után Írország lesz az egyetlen uniós tagállam, amely a szárazföldön határos az Egyesült Királysággal. Észak-Írország nem része Nagy-Britanniának, de az Egyesült Királysághoz tartozik.



Írország és az Egyesült Királyság ugyan nem része a schengeni övezetnek, az EU belső határellenőrzés nélküli zónájának, de egy kétoldalú utasforgalmi megállapodás révén a két ország között megszűnt a határellenőrzés.

MTI