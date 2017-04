Nógrádi: új szakaszába lépett a háború

2017. április 7. 09:21

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint az amerikai légitámadással új szakaszába lépett a szíriai háború és válság.

A hirado.hu beszámolója szerint Nógrádi György az M1 aktuális csatornán azt mondta: nincs bizonyítva, hogy a vegyifegyver-támadást a szíriai vezetés rendelte el, de "a Nyugat és az ellenzék abból indul ki, hogy ez egyértelmű".



Washington a beavatkozással lényegesen módosította a szíriai erőviszonyokat - tette hozzá.



A szakértő elmondta azt is, hogy a légicsapás előtt a németeket nem értesítették az amerikaiak, holott az amerikai elnök és a német kancellár néhány nappal ezelőtt Szíriáról is konzultált. Az oroszoknak viszont előre jelezték a támadást, hogy az nem ellenük irányul. Moszkva ennek ellenére azonnal kérte az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását - idézte fel Nógrádi György.



Nógrádi György emlékeztetett arra is, hogy a támadás egybeesett az amerikai-kínai csúcstalálkozóval - amelyről "nyilvánvalóan egyeztettek". Úgy vélte, a Szíria elleni amerikai légicsapás "egy rendkívül konkrét üzenet" Észak-Koreának is. Phenjan ugyanakkor atomhatalom, megtámadása sokkal nehezebb - figyelmeztetett.



A szakértő szerint a bombatámadások hatására a szíriai helyzetben alapvető fordulat következhet be. Következmény lehet az is, hogy újabb menekülthullám indul meg Szíriából - jegyezte meg a szakértő.



Az Egyesült Államok masszív rakétatámadást intézett manőverező robotrepülőgépekkel péntek hajnalban a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul a keddi feltételezett vegyifegyver-támadásért, amelynek elkövetésével a damaszkuszi rezsimet vádolják - közölték amerikai tisztségviselők.

MTI - M1