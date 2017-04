Szombaton lesz a Gyermekvasút napja

2017. április 7. 09:56

Szombaton ünnepli 69. születésnapját a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút és a rendezvénnyel veszi kezdetét a kisvasutakat bemutató éves programsorozat is.

Szombaton tartják a MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút napját, mert a gyerekvasút építését 1948. április 11-én kezdték el a budai hegyekben. A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány és a budapesti Gyermekvasút közös rendezvénye egyúttal a Kárpát-medencei kisvasúti napok évadnyitója is - olvasható a MÁV közleményében.



A tavalyi kisvasúti naphoz hasonlóan Szépjuhászné állomáson kezdődik a program, ahol szombaton már délelőtt térzenével várja az érdeklődőket a Gyermekvasút fúvószenekara, majd a nyitóünnepség után különvonat indul.



Az idei rendezvényen is először a vasútvonal egyik legkedveltebb látványosságát, a Hárs-hegyi fordítóalagutat mutatják be az utasoknak. Az alagúttúra résztvevői gyalogosan kelhetnek át a fáklyákkal kivilágított, 198 méter hosszú műtárgyon, a beállókban pedig a Gyermekvasút történetét és működését bemutató alkalmi kiállítást lehet megtekinteni. Ezt követően vonattal folytatódik az út a hűvösvölgyi végállomásig, ahol a Gyermekvasút vasútmodellező szakköre várja az utasokat, majd a rendezvény résztvevőit gumikerekű közúti kisvonat viszi le a Széll Kálmán térre.



A programra az ebéd árát is tartalmazó részvételi jegyeket szombat délelőttől a különvonat indulásáig Szépjuhászné állomáson lehet megváltani.





Ezen a szombaton a déli órákban néhány menetrend szerinti személyvonat rövidebb útvonalon, csak Széchenyi-hegy és Szépjuhászné állomás között közlekedik. Ebben az időszakban Szépjuhászné és Hűvösvölgy között gumikerekű közúti kisvonatok szállítják az utasokat.

MTI