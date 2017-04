Havazás nehezíti a közlekedést Székelyföldön

2017. április 7. 11:02

Havazás nehezíti a közlekedést Székelyföld hegyvidéki útjain - jelentette pénteken az Agerpres hírügynökség.

A Kovászna megyei rendőrkapitányság közleményben figyelmeztetett arra, hogy hó borítja a hegyvidéki utakat, és péntek délelőtt is havazott. A Kárpátokon átvezető Kézdivásárhely és Focsani közötti 2D jelzésű országúton egy elakadt kamion miatt áll a forgalom.



A rendőrség arra figyelmeztette a gépkocsivezetőket, hogy csakis téli útviszonyokra felkészített járművekkel induljanak útnak.



Hargita megye területén is havazott az éjszaka folyamán, és egyes helyeken péntek délelőtt is folytatódott a havazás. Adrian Panescu prefektusi szóvivő a hírügynökségnek elmondta, hogy az elmúlt órákban 80 tonna sót szórtak az utakra, hogy megakadályozzák a hóréteg megtapadását. A Hargitafürdő felé vezető megyei utat borító hóréteg vastagsága ennek ellenére helyenként eléri a 6 centimétert.



A román törvények érelmében havas úton csak téli gumiabroncsokkal felszerelt gépkocsikkal szabad közlekedni.

MTI