Merkel és Hollande szerint Aszad felelős

2017. április 7. 11:33

Angela Merkel német kancellár és Francois Hollande francia államfő szerint kizárólag Bassár el-Aszad szíriai elnököt terheli a felelősség az országában egy légi támaszpont ellen végrehajtott pénteki amerikai légitámadásért.

A német kancellár és a francia elnök közös közleménye szerint "egyedül Aszad elnök felelős" azért, hogy a Szíria északnyugati részén fekvő Hán Sejkúnban kedden vegyi fegyverrel elkövetett "mészárlás" után egy amerikai légicsapás lerombolt egy szíriai katonai célpontot.



A vegyi fegyverek alkalmazása és a szíriai lakosság ellen elkövetett bűnök szankciókat követelnek Bassár el-Aszaddal szemben, ahogyan Franciaország és Németország már a 2013 nyarán a Damaszkusz közelében fekvő Gútában végrehajtott vegyifegyver-támadás után is követelte - emelte ki Angela Merkel és Francois Hollande.



Franciaország és Németország partnereikkel együtt tovább folytatja az ENSZ keretében kifejtett erőfeszítéseket azért, hogy "felelősségre vonják Aszad elnököt bűnös tetteiért" - áll a közleményben, amely szerint Párizs és Berlin továbbra is kiáll a szíriai polgárháború politikai rendezése mellett.



A német védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az amerikai fél értesítette a német kormányt a tervezett akcióról, James Mattis amerikai védelmi miniszter nem sokkal a légitámadás előtt személyesen ismertette a tervet Ursula von der Leyen német védelmi miniszterrel.



A német légierő (Luftwaffe) semmilyen formában nem vett részt az akcióban - mondta a tárca egyik szóvivője. A Luftwaffe az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista szervezet elleni nemzetközi koalícióban ugyan Szíria területén is végez felderítést, de a Tornado gépek kizárólag IÁ-célpontokat mérnek fel - ismertette a szóvivő.



A német sajtó első értékelései szerint az amerikai légitámadás 180 fokos fordulatot jelent Donald Trump elnök Szíria-politikájában, és visszatérést az előző elnök, Barack Obama irányvonalához. Washingtont mindenekelőtt az ösztönözhette a váltásra, hogy a vegyifegyver-támadás megtorlásának elmaradása precedenst teremthetett volna, vagyis vegyi fegyverek bevetésére bátoríthatott volna más elnyomó rezsimeket is.

Az Egyesült Államok péntek hajnalban Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel csapást mért a szíriai Homsz egyik légibázisa ellen, megtorlásul a keddi feltételezett vegyifegyver-támadásért, amelynek elkövetésével a damaszkuszi rezsimet vádolja.

A robotrepülőgépeket a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó amerikai rombolóhajókról indították el.

MTI