Klaus: Soros neve a félremagyarázásások jelképe

2017. április 7. 11:50

Václav Klaus volt cseh államfő szerint Soros György neve jelképe a "polgári társadalom" fogalom totális félremagyarázásának, a cseh politikus ezért támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnök fellépését az amerikai milliárdos ellen.

A Lidové Noviny című cseh napilapban pénteken megjelent interjúban Klaus kijelentette: meggyőződése, hogy a múltban és most is Soros György az általa alapított szervezeteken keresztül leplezetten megpróbálja befolyásolni a politikát és a közvéleményt.



"Soros neve számomra a +polgári társadalom+ fogalom totális félremagyarázásának a jelképe. Én mindig a polgárok, hozzáteszem, a szabad polgárok társadalmára törekedtem. Soros úr nem ezt akarta, és nem ezt akarja. Ő a kiválasztottak, és ráadásul a gazdagok társadalmának a híve" - fejtette ki véleményét az 1989-es csehszlovákiai rendszerváltás utáni cseh politika egyik meghatározó egyénisége.



Orbán Viktor magyar miniszterelnök lépéseivel Soros György ellen Klaus egyetért, és megérti őket. "Orbán miniszterelnök lépéseit bátornak, és rendkívül szükségesnek tartom. Bárcsak valami ilyesmit tett volna a mai cseh kormány is" - magyarázta a volt politikus a tekintélyes cseh napilapnak.



Václav Klaus a kilencvenes évek elején került összetűzésbe Soros Györggyel, amikor az 1992-ben hatalomra lépett kormánya elutasította a Prágában 1991-ben az amerikai milliárdos által létrehozott Közép-európai Egyetem (CEU) állami támogatását.



"Nagyon régen volt, részletekre már nem emlékeszem. Alapvető benyomásom az volt, hogy Soros nagy veszélyt jelent a demokrácia építésére Csehországban. Nem volt kifogásom a prágai alapítványa ellen, de az egyetemét nagy problémának tartottam. Ennek ellenére el kell mondani, hogy Soros prágai egyetemét húsz évvel ezelőtt senki sem tiltotta be" - fejtette ki Václav Klaus.



Szerinte az egyetem azért távozott 1996-ban Prágából, mert az általa vezetett cseh kormány nem volt hajlandó teljesíteni az egyetem által követelt privilégiumokat. "Soros György és az általa pénzelt intézetek későbbi politikai tevékenysége a világ számos országában bebizonyította, hogy ez a döntés (a cseh kormányé) helyes volt" - szögezte le Václav Klaus a Lidové Novinyben.



Václav Klaus az 1989-es rendszerváltás után csehszlovák pénzügyminiszter, cseh kormányfő, parlamenti elnök, majd 2003 és 2013 között cseh köztársasági elnök volt.

MTI