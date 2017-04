Újhelyi is elzavarná Orbánt

MSZP: az európai közösségnek elege van az orbáni hatalomból

Az MSZP európai parlamenti (EP-) képviselője szerint az európai közösségnek elege van az orbáni hatalomból, Orbán Viktor miniszterelnöknek pedig tudomásul kell vennie, hogy nincs mögötte európai pártcsaládja, az Európai Néppárt.

Ujhelyi István, aki az MSZP alelnöke is, pénteken Budapesten sajtótájékoztatón azt mondta, a héten Orbán Viktor eddigi egyetlen pártfogója, az Európai Néppárt is látványosan tiltakozott a magyar kormányfő politikája miatt.



Hozzátette: korábban még nem volt arra példa, hogy Manfred Weber, a képviselőcsoport vezetője a Twitteren üzenje meg: "elege volt az orbáni politikából". Elmondta, a frakció elnökségének ülésén a delegációk egymás után szólították fel a Fideszt a néppártból való távozásra.



Közölte, Brüsszel nem csupán a CEU-törvény, hanem a nemzeti konzultáció, a civil szervezetekkel kapcsolatos tervezett jogszabály visszavonására is felszólította a magyar kormányt.



Ujhelyi István közölte, április 26-án az EP ismét a magyar demokrácia, a magyar kormány intézkedéseivel foglalkozik, ez pedig nem csupán a baloldali, liberális erők kezdeményezése, hanem a Fidesz saját pártcsaládja is támogatta ezt.



Ez nem csak a CEU-val kapcsolatos ügy, nem a menekült- vagy migránskérdésről szól, hanem arról, hogy az EU nem engedheti tovább, hogy belülről, vélhetően más hatalmi érdeket szolgálva egy tagállam kormányfője bomlassza a közösséget - hangoztatta.



Elmondta, az EU nem tudja leváltani a magyar kormányt és a mögötte álló putyini érdekeket, arra csak az itt élők képesek. Jelezte, vasárnap ők is várnak mindenkit a CEU ellehetetlenítése miatt tervezett demonstrációra.

