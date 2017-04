Soros-harc: jobboldali tények és balliberális álhírek

2017. április 7. 12:21

Az önkényes válogatás elkerülése céljából a Soros-egyetem ügyében kirobbant globális őrjöngés ügyében szemelgessünk csak a tegnapi és mai fősodratú és nem fősodratú médiában az erről megjelent több száz írásból. Nehéz nem azt a következtetést levonni, hogy a hatalmas tőkével bíró fősodratú médiumok az általuk újabban óránként elítélt álhírek fő hordozói, a komolyabb nem fősodratú médiumok – és itt nem az alternatív sajtó kerge részére gondolunk – jobbára a tények hirdetői.

Heller Ágnes is megszólal

Nézzük a konkrétumokat. Akik szerint tény, hogy Magyarországon diktatúra uralkodik, illetve, hogy a felsőoktatási törvény módosítása diktatúrát jelent, nyilván olyan forrásokból táplálkoznak tételük alátámasztására és megerősítésére, mint a vezető olasz lapnak, a Corriere della Sera papírkiadásának pénteki, online portáljának tegnap késő esti cikke, amelynek címe így hangzik:

A Soros-egyetem elleni törvény – Heller: Egy új diktatúra.

A tizedelő Lukács iskolájába járó Hellernek az elmúlt évtizedekben ez csak a legfrissebb kirohanása Magyarország ellen. Az pedig közhely, hogy ez a társaság hetente árasztja el olyan nyilatkozataival a fősodratú nyugati médiumokat, miszerint Orbán rendszere rosszabb Kádár „puha diktatúrájánál”, miközben ömlesztik a kötelező társításokat „a történelem legsötétebb korszakával”, Hitlerrel, Mussolinival, a közép-ázsiai diktatúrákkal kapcsolatban. Kiötlőinek néha nem is lenne előnytelen élőben megtapasztalniuk például a Nyugat- barát Üzbegisztánban az ottani uralkodó elleni véletlen kikelésük következményeit.

Az Egyesült Államok fővárosi balliberális/neokonzervatív lapjában, a Washington Postban a neokonzervatív, így szükségszerűen a jobboldali Magyarországot utáló egyik nagyon ismert figurája, Anne Applebaum ragadott tollat, hogy ezzel a címmel sikoltsa a világba soros iszonyatát: „Vajon Trump megengedi Magyarországnak, hogy megússza a felsőoktatási szabadság elleni támadását?” A cikk végkövetkeztetése: „Majd meglátjuk.”

Durva hangvételű írások Magyarországról

A brit Daily Expresst a Richard (Gyöngyöspata/Budapest Beacon) Fieldnek hála elindult LMP-s Hadházy Ákos kijelentése rengette meg annyira, hogy több mint öt oldalon tudósított azon kijelentéséről, mely szerint a Soros-féle civil szervezetek elleni kormányzati „támadás” egyenlő a sárga csillag rájuk kényszerített viselésével. Hogy az ilyen szervezeteknek Izraelben vagy az Egyesült Államokban 1938 óta már működő igen erős azonosítása miért nem sárga csillag, azt a fősodratú sajtót nem érdekli, mert tény. A cikk címe: „Magyarországot ’a náci Németországhoz’ hasonlították, ahogyan európai parlamenti képviselők sürgetik az egyetem ellenes lecsapás megbüntetését.”

E fősodratnak Soros szuper emberbarát, aki a világért se avatkozna be országok belügyeibe.

Tudjuk. Csak a szegény tényeket kellene erről is tájékoztatni. Ukrajnától Macedónián át Budapestig. És néhány ország bíróságát is, amely országokba jobb, ha Soros az ellene hozott ítéletek miatt be sem próbál lépni. A „Putyin parancsolta Orbánnak a Soros-egyetem bezárását” fajtájú kamuhírekre nem vevő alternatív média az elmúlt napokban már hírül adta azt a tényt, hogy az olasz államügyészség vizsgálatot indított a Földközi-tengeren migránsmentéssel foglalkozó civil szervezetek ügyében, mert kiderült, biznisz és illegális tevékenység van a háttérben, ugyanis e szervezetek összejátszanak az embercsempészekkel. Most a francia Medias-Press Info közli azt a hírt, hogy Sorost is beidézhetik az ügyben, ugyanis szervezetei nyakig benne vannak a kriminális összjátékban.

A város, amelyet Soros nem tudott bezárni

A konzervatív The American Spectator honlapjára pénteken került ki „Ferguson: a város, amelyet George Soros nem tudott bezárni” című cikk, amely arról ír, milyen gigantikus és pusztító hadjáratot indított Soros szervezetein át a Missouri államban lévő St. Louis mellett fekvő Ferguson polgármestere és az ott élő jobboldaliak ellen George Soros 2014-ben, amikor ott a rendőrség egy afro-amerikait lelőtt és ezzel a fősodratú média a 21 ezer lakosú kisvárost világszerte negatív színben feltüntetve tette hírhedté.

Csupán egy mondat a cikkből: „A New York Times, a Guardian, a Le Monde, az Al Jazeera, a BBC, a CNN, a PBS és a globális fősodratú média többi része hűen követte a Soros-vonalat”. Most a város lakói ismét James Knowlest, a Soros segítségével akkor megbuktatott polgármestert választották újra. Knowlest „a fehérség arcának” bélyegezték. A cikk szerzője nem jugoszláv ürgebőrben úszkáló békaember, hanem Joseph P. Duggan, aki korában az amerikai külügyminisztériumban és a Fehér Házban teljesített szolgálatot Ronald Reagan elnök idején.

Arról pedig hallgassunk, hiszen csupán egy diktatúratámogató lapocska vagyunk, hogy ma két bulvárlap, az amerikai New York Post és a brit Daily Mail ír arról, miszerint Daisy Soros, George Soros 87 éves sógornőjének a bíróság előtt kell felelni azon vádakra, miszerint 43 éves fekete jamaikai muzulmán sofőrjét new yorki lakásában a padlón altatta, miközben rendszeresen lebuzizta és rasszista jelzőkkel spékelt szövegekkel szidalmazta. A vendégágyban kutyái aludtak. Ami persze pontosan bemutatja, hazai Soros-védőink valódi érzéseit és így lakókörnyezetük totális migránsmentességének miértjét.

Lovas István

magyaridok.hu