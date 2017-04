Süddeutsche: Orbán az adagolt pimaszság szakértője

2017. április 7. 14:19

Két cikkben is foglalkozott pénteken a Politico a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) kapcsolatával, amely a brüsszeli hírportál szerint meglehetősen feszültté vált a magyar felsőoktatási törvény módosítása miatt, az ugyanis sokak szerint bezárással fenyegeti a Közép-európai Egyetemet (CEU).

A törvénymódosítás nyomán kívülről és belülről is jelentősen nőtt a nyomás az EPP vezetésén, hogy kizárja a Fideszt, amellyel "már évek óta problémás a viszonya a pártcsaládnak". A párton belül egyre többen szeretnék kívül látni a Fideszt, főként belga, holland, finn, német és svéd képviselők, de bennfentes források szerint a vezetés egyelőre nem akarja elveszíteni az EPP tizenegy fideszes tagját, mert "lojálisak", az esetek nagy többségében a párttal együtt szavaznak - olvasható a Politico cikkében.



Egyesek szerint attól is függhet a Fidesz jövője a néppártban, hogy az Európai Bizottság miként fogja értékelni a felsőoktatási törvényt.



A Politico ugyanakkor kiemelte, hogy a Fidesz és az EPP közötti kapcsolat rendkívül fontos mindkét fél számára. Gyakran alábecsülik az érzelmi köteléket, az EPP soraiban azonban még mindig sokan vannak, akik nagyra értékelik a magyar párt egykori antikommunista fellépését. Gyakorlati szempontból pedig szükség lehet a fideszes képviselőkre bizonyos ügyekben, például az Európai Bizottság elnökének megválasztásakor - hangsúlyozta a szerző.



Mint írta, Orbán Viktor miniszterelnök "egyre nacionalistább, autokratikusabb és demagógabb", de "mestere a határok próbálgatásának", és ha rákényszerül, akkor az EPP-tagság megtartása érdekében módosítani fogja a felsőoktatási törvényt.



A cikkben felidézték a magyar kormány korábbi "illiberális" lépéseit: "az alkotmány módosítását, a bíróságok és a média megfélemlítését, a romák és a külföldiek bűnbakká nyilvánítását, a hízelgést Vlagyimir Putyin orosz elnöknek".



A Fidesz és az Európai Néppárt viszonyáról írt a német Spiegel Online hírportál és a Süddeutsche Zeitung című liberális lap is.



A Spiegel Online A megosztó címmel közölte Markus Becker írását, amely szerint Orbán Viktor magyar kormányfő "autoriter és EU-ellenes" irányvonala "szakítópróba elé állítja az Európai Néppártot" (EPP), ami "probléma" a német kormányzó CDU/CSU jobbközép pártszövetségnek.



A liberális portál szerzője kifejtette: az EPP európai parlamenti frakciójának legutóbbi ülésén a szlovén képviselőkön kívül valamennyi tagország képviselői a felsőoktatási törvény módosítása ellen foglaltak állást. Volt szó a nemzeti konzultációról is, amellyel a kormányfő "összeesküvési elméletek, az EU szidalmazása és az idegenellenesség vad keverékét" terjeszti a magyar lakosság körében.



Manfred Weber frakcióvezetőnek "napról napra kényelmetlenebb a Fidesz-téma", hiszen harcot hirdetett a populisták és Európa-ellenesek ellen, és "ebbe a képbe nem igazán illik bele, hogy saját frakciójában ülnek Európa vezető populistájának, Orbánnak párttársai" - írta a Spiegel Online.



Herbert Reul, az EPP CDU/CSU-s képviselőinek vezetője a beszámoló szerint azt mondta, hogy Orbán hozzáállása nem felel meg az EPP értékeinek, és ezt a párt nagy többsége hasonlóan látja. Azonban kételkedéssel viszonyul a Fidesz esetleges kizárásához, mint mondta, ameddig a magyar kormánypárt az EPP-ben van, "legalább rendelkezünk bizonyos mértékű befolyással" felette, viszont távozása esetén "valószínűleg még inkább jobbra sodródna". Ebben az esetben az EPP megszabadulna a problémától, "Európának viszont annál nagyobb" gondja keletkezne.



http://www.spiegel.de/politik/ausland/viktor-orban-seine-fidesz-partei-bringt-cdu-und-csu-in-verlegenheit-a-1142184.html



A Süddeutsche Zeitung című liberális német lap pénteki számában Határt szabni Orbánnak címmel közölte Daniel Brössler kommentárját, aki felidézte, hogy az EPP a nemrégiben Máltán elfogadott nyilatkozatában kiemelte: "a +nosztalgikus nacionalizmus+ veszélyezteti az európaiak jólétét és értékeit". Hozzátette: a kereszténydemokraták az európai értékekért fellépő erő szerepében akarják láttatni magukat, azonban rendre megállapodnak Orbán Viktorral, akinek pártja, a Fidesz az EPP-hez tartozik. Orbán "régóta hadjáratot vezet a +liberális+ demokrácia ellen", következetesen csökkenti mindazok mozgásterét, akik veszélyeztethetik hatalmát, "az etnikai +homogenitás+ elsőbbségét" hirdeti, az EU ellen "lázítja" a lakosságot, és felzúdulást kelt egy törvénnyel, amely a "kedvenc ellensége", Soros György egyeteme, a Közép-európai Egyetem végét jelentheti.



Így az EPP a saját soraiban kezdheti a küzdelmet a nosztalgikus nacionalizmus ellen. Azonban érdekük, hogy a Fideszt "megtartsák a klubban", Orbán pedig az "adagolt pimaszság szakértője", aki túl messzire megy, majd visszalép éppen annyira, hogy helyreálljon a nyugalom - írta a Süddeutsche Zeitung szerzője, kiemelve: minél tovább nézik ezt tétlenül a kereszténydemokraták, annál inkább hiteltelenné válnak.



Az írás Akinek most meg kell állítania Orbánt címmel jelent meg a lap online kiadásában.



http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-volkspartei-orbn-grenzen-setzen-1.3453771

MTI