Emil Boc kapitulált a kolozsvári táblaügyben

Sajtótájékoztatón mutatta be pénteken Emil Boc kolozsvári polgármester azokat a táblákat, amelyeknek javasolja az elhelyezését a város bejáratainál.

A foter.ro tudósítása szerint Boc leszögezte: javaslata „megszünteti a jogi konfliktust” a polgármesteri hivatal ellenében civilek által alapfokon megnyert perben, így okafogyottá teszi a bírósági hadakozást. Ez azt jelenti, hogy a városháza nem fog fellebbezést benyújtani az ítélet ellen, amely kimondja, hogy a városnévtáblákon fel kell tüntetni a város magyar nevét, vagyis a Kolozsvár feliratot.

Az Emil Boc által ismertetett javaslat szerint románul, magyarul és németül is feltüntetik a város elnevezését, fölötte azonban elhelyeznek egy latin nyelvű feliratot, amely azt tudatja majd, hogy Napoca várost Hadrianus római császár uralkodása alatt alapították. Boc azt mondja, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem történész szakértőivel, sőt, az egyetem rektorával, Ioan Aurel Poppal is véleményeztette a feliratot.

A táblákat még engedélyeztetni kell, így leghamarabb egy vagy másfél hónap mlva várható a felszerelésők a város határainál.

A polgármestert a sajtótájékoztatóra láthatóan átkapcsolták kontinuitás-üzemmódba – írja a foter.ro –, mivel minden második mondatában azt hajtogatta, hogy Napoca, Hadrianus, kétezer éves múlt, történelem, és hogy Kolozsvár toleráns, multikulturális, európai, modern város.

A portál beszámolója szerint vicces közjátékra is sor került: a Boc által a kivetítőn mutatott táblán Kolozsvár helyett Koloszvár szerepelt, Szakáts István aktivista nevetve hívta fel rá a polgármester figyelmét, aki annyit mondott, hogy „jobb helyeken is előfordul”.

* * *

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kelemen Hunor elnök által jegyzett állásfoglalásban üdvözölte a polgármester bejelentését.

"Ez egy régóta várt lépés, a kolozsvári magyar emberek és minden erdélyi magyar ember sikere. Egy hosszú, több évtizedes időszak vége, amikor is végleg lezárulhat a funari korszak, és amikor esély nyílik a tényleges multikulturalizmus megvalósulására" - áll az állásfoglalásban. A szövetség az 1992 és 2004 közötti korszakra utalt, amikor Gheorghe Funar szélsőségesen nacionalista polgármester vezette Kolozsvárt.

A szövetség gratulált a táblaügyben fellépő civil szervezeteknek és mindazoknak, akik hittek a győzelemben, s nem hátráltak meg akkor, amikor mindez még lehetetlennek tűnt. "Továbbra is hisszük, hogy a társadalom elvárásaira és problémáira a civil szférának és a politikumnak közösen kell megoldást találnia, a magyar közösséget érintő ügyekben egymást kiegészítve kell eredményeket elérni" - fogalmazta.

Az RMDSZ azt is közölte: a következő hetekben olyan törvénymódosítási csomagot terjeszt a parlament elé, amelyben az anyanyelv-használati küszöb csökkentését is kezdeményezi.

A Kolozs megyei törvényszék február 21-én mondta ki első fokon, hogy magyar nyelven is ki kell írni a településnevet Kolozsvár határaiban. Az esetleges fellebbezést a polgármesteri hivatalnak az elkövetkező napokban kellett volna benyújtania. A város polgármesteri hivatalát a Minority Rights egyesület perelte be, de a perhez 370 kolozsvári polgár is csatlakozott.

A felperes azzal érvelt, hogy noha a 2001-ben elfogadott helyi közigazgatási törvény húsz százalékban jelölte meg azt a küszöbértéket, amely fölött egy település kisebbségi lakosságát nyelvi jogok illetik meg, a jelenleg 16 százalékot kitevő mintegy ötvenezer fős kolozsvári magyarságot is megilletik a magyar helységnévtábla kihelyezésének a joga. A törvény elfogadásakor ugyanis az 1992-es népszámlálás adatait kellett figyelembe venni, ekkor pedig még a küszöbérték fölött volt a magyarság aránya Kolozsváron. Később a törvénybe egy olyan módosítás is bekerült, hogy a többnyelvű feliratozás olyan szerzett jog, amelyet egy kisebbség akkor sem veszít el, ha időközben a küszöb alá süllyed a számaránya egy településen.