Trump menesztheti kabinetfőnökét és főtanácsadóját

2017. április 7. 21:44

Amerikai sajtóhírek szerint Donald Trump elnök azt fontolgatja, hogy meneszti Reince Priebus kabinetfőnököt és Steve Bannon stratégiai főtanácsadót.

Legutóbb a The Hill című lap adott hírt arról, hogy bizonytalan Priebus és Bannon jövője a Fehér Házban. Korábban több más sajtóorgánum hasonló várakozásokról írt.

Az elnöki hivatal meg nem nevezett tanácsadóira hivatkozó friss tudósítás szerint hatalmi harcok folynak a Fehér Ház munkatársai között, s bár Trump nagyobb átalakításokat tervez, egyelőre nem tudni, ezekre mikor kerül sor.

Steve Bannont, a Breitbart News című jobboldali portál korábbi főszerkesztőjét úgy tartották számon, hogy nagy befolyása van az elnök döntéseire, ám a héten Trump elmozdította a Nemzetbiztonsági Tanácsban betöltött tisztségéből.

A The Hill utalt arra, hogy Bannonnak komoly nézetkülönbségei vannak Trump másik tanácsadójával, Jared Kushnerral, aki egyúttal az elnök veje.

Az amerikai sajtóban – például a Politico című lapban vagy a The New York Timesban – megjelent tudósítások szerint az utóbbi hetekben a hatalmi harc Kushner javára látszik eldőlni. A The New York Times csütörtökön hosszas elemzést is szentelt a témának: arról írt, hogy kibékíthetetlen, felfogásbeli ellentét van Bannon és Kushner között, s a héten Steve Bannon “demokratának” titulálta a republikánus elnök vejét.

Nem egyszerűen személyes ellentétről van szó – szögezte le a Times -, hanem két világképről, s Jared Kushner szerint Bannon megosztó politikai kezdeményezései, például a beutazási tilalomról vagy a korábbi elnök, Barack Obama környezetvédelmi intézkedéseinek visszaszorításáról, kifejezetten ártanak Trump megítélésének.

A The New York Times elemzése szerint hasonlóképpen éles a különbség a követendő külpolitikában is. Steve Bannon tanácsai szerint az amerikai kormányzatnak tartózkodnia kellene a külföldi szerepvállalástól, és például Szíriában sem kellene beavatkoznia a polgárháborúba, Kushner viszont az intervenció híve a közel-keleti térségben.

A The New York Times szerint Reince Priebusban Trump bizalma az egészségbiztosítási törvénytervezet megbukásakor ingott meg, az elnök ugyanis nagyrészt a kabinetfőnököt okolta a kudarcért. A múlt héten Katie Walsh helyettes kabinetfőnök már távozott a posztjáról.

hirado.hu - MTI