Felminősítésre jelölte Szlovákiát a Moody's

2017. április 8. 00:29

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Szlovákia elsőrendű "A2" államadós-besorolásának kilátását pénteken a Moody's Investors Service, elsősorban a szlovák gazdaság erőteljes növekedési kilátásaival indokolva a döntést.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett lépés indoklásában kiemelte: az idei évre 3,3 százalékos, jövőre 3,8 százalékos, 2019-ben 4 százalékos növekedést vár a szlovák gazdaságban. A Moody's szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) növekedési dinamikája széles bázisú, a hazai és a külső kereslet egyaránt a fő hajtóerők közé tartozik.



A cég hangsúlyozta azt is, hogy az általa várt szlovák növekedési ütem meghaladja az EU-átlagot és az "A" besorolási sávban nyilvántartott többi szuverén adós átlagát is.



A Moody's szerint a Volkswagen, a Peugeot Citroen (PSA) és a Jaguar Land Rover által a 2016-2020-as időszakra tervezett újabb szlovákiai autóipari beruházási hullám várhatóan 500 ezerrel 1,5 millió járműre növeli a szlovák autóipar éves gyártási kapacitását, és Szlovákia ezzel utoléri Csehországot, amely a térség legnagyobb autógyártója.



A hitelminősítő várakozása szerint az új autóipari kapacitások a 2016-2020-as időszakban halmozottan számolva csaknem 21 százalékpontot adnak hozzá a szlovák hazai össztermék reálnövekedéséhez.



A Moody's szerint a szlovák gazdaság erőteljes növekedési potenciálja még tovább közelíti a jövedelmeket az euróövezeti átlaghoz. Szlovákiában az egy főre jutó GDP-érték már 2015-ben is az euróövezeti átlag 76 százaléka volt, jóllehet tíz évvel korábban még csak a valutauniós átlag 56 százalékát érte el.



A hitelminősítő várakozása szerint a fejenkénti hazai össztermék vásárlóerő-paritáson számolva 2021-re átlépi a 40 ezer dollárt Szlovákiában. Az euróövezeti átlag abban az évben várhatóan 49 ezer dollárnak felel majd meg - áll a Moody's pénteki londoni elemzésében.

MTI