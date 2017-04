Fidelitas: miből futja Botkának 25 milliós terepjáróra?

2017. április 8. 11:45

A Fidelitas azt kérdezi Botka Lászlótól, az MSZP miniszterelnök-jelöltjétől, hogy miből telik neki 25 millió forintos luxus terepjáróra, és a gépkocsit miért nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában.

Falusi Vajk, a Fidelitas szóvivője szombaton Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Botka László hülyének nézi az embereket, ugyanis miközben a kamerák előtt eljátssza a nép egyszerű gyermekét, addig Szeged utcáin egy egyedi, "fullextrás" luxusautóval közlekedik.



"A kormánykerék fűthető, hogy meg ne fázzon Botka László keze. A vezetőülés akár nyolc irányban is állítható, hogy Botka László jól simuljon az ülésbe. A megvilágított pohártartók szintén a kényelmet szolgálják, így Botka László a sötétben is megtalálja az italait" - sorolta a Fidelitas szóvivője, hozzátéve, "a legtöbbről a legtöbb ember nem is álmodhat".



Falusi Vajk a CEU-ügyre vonatkozó kérdésekre válaszolva azt tanácsolta a liberálisoknak, keressenek fel megfelelő szakembereket, amennyiben "hiperventillációs, hisztérikus" problémáik vannak. Kiemelte, úgy látja, hogy a kormány semmilyen civil szervezetet nem kíván nehéz helyzetbe hozni, csupán tiszta viszonyok kialakítására törekszik.

MTI