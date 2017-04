Magyar Ízek Húsvéti Vására a Várkert Bazárban

2017. április 8. 12:16

Több mint száz kis- és őstermelő kínálja kiváló minőségű kézműves termékeit vasárnap estig Budapesten, a Várkert Bazárban; az esemény két napján felnőtt- és gyerekprogramok teszik még színesebbé a húsvéti bevásárlást.

Ha valaki itt szerzik be az ünnepi asztalra a sonkát, a tojást és még az italokat is, biztos lehet benne, hogy friss, adalékanyagoktól mentes, hagyományos eljárással készült, hazai ízekben bővelkedő portékát vesz, egyenesen a gazdától, a kézműves termék készítőjétől - emelte ki a vásár ,megnyitóján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elnöke szombat délelőtt.



Oravecz Márton hangsúlyozta: a közvetlen értékesítés kölcsönösen előnyös mindkét fél számára.



Üzleti zsargonnal szólva: klasszikus win-win szituáció. Mindkét fél nyer: a vevő megismerheti a termelőt, akitől garantáltan hazai és kiváló minőségű, fenntartható gazdálkodásból származó kézműves terméket vásárolhat; a kistermelő pedig nemcsak a vállalkozásához szükséges bevételhez és munkához jut, hanem a jól végzett munkáért járó elismerést, bizalmat is közvetlenül megtapasztalhatja - tette hozzá.



Emellett az előnyök nem csupán a vevő és az eladó, de a magyar vidékpolitika szempontjából is nyilvánvalóak. A helyi és közvetlen értékesítés ugyanis növeli a helyi munkahelyeket, hozzájárul a vidék népességmegtartó képességének növeléséhez, emeli a helyben megtermelt áruk értékét is - mondta a szervezet vezetője.



Továbbá differenciálja és szélesíti a termékválasztékot, így javul a termelők alkupozíciója. Növeli a fogyasztók bizalmát, és kedvezően befolyásolja a magyar élelmiszertermelés általános megítélését. Csökkenti a termékek szállítási igényét, tehát nem terheli fölöslegesen a környezetet sem - mondta Oravecz Márton.



Emlékeztetett:az elmúlt évek ösztönző és támogató intézkedései nem maradtak hatástalanok ezen a területen.



Fontos eredmény - hívta fel a figyelmet a Nébih elnöke - a termelői piacok számának növekedése, amely a 2012-es országosan 100 körüli számról egy tavaly nyári adat szerint már 275-re emelkedett.



Daróczi László, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. (AMC) ügyvezető igazgatója arról beszélt: az AMC tevékenységének egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a magyar családok asztalára minél több egészséges, kiváló minőségű tradicionális magyar élelmiszer kerüljön. Jelezte: az idén is lesz Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK), amelyet szeptember 20-24. között tartanak Budapesten a Hunexpo Vásárközpontban, a hol a magyar kézműves termékek szintén jelentés szerepet kapnak.



Az AMC ügyvezető igazgatója az MTI-nek elmondta: az AMC éves költségköltségvetése mintegy 690 millió forint, amelynek jelentős részét arra fordítja, hogy a helyi magyar kézműves termékeket népszerűsítse itthon és külföldön.



Pap Krisztián, az esemény ötletgazdája elmondta, az általa megálmodott vásárt most rendezik meg 12. alkalommal.

MTI