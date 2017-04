NB1 - Kikapott a Videoton, élen a Honvéd

2017. április 8. 20:53

A Vasas utolsó másodperces góllal győzte le a Videotont

A találkozót kilenc emberrel befejező Vasas az utolsó másodpercekben lőtt góllal legyőzte a tíz emberre fogyatkozó Videotont szombaton a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában.

OTP Bank Liga, 25. forduló:

Videoton FC - Vasas FC 1-2 (1-1)



Felcsút, 2469 néző, v.: Szabó Zs.

gólszerző: Burmeister (45. - öngól), illetve Remili (6.), Murka (90+3.)

sárga lap: Szolnoki (57.), Lazovic (68.), Pátkai (80.), illetve Ádám (27.), Ristevski (30.), Manjrekar (35., 82.), Vaskó (68.), Burmeister (87.)

piros lap: Lazovic (78.), illetve Hangya (78.), Majrekar (82.)



Videoton: Kovácsik - Nego, Juhász R., Vinícius, Stopira - Hadzic, Szolnoki, Pátkai, Suljic - Scepovic, Lazovic



Vasas: Nagy G. - Kleisz, Ristevski, Vaskó, Burmeister, Hangya - Berecz, Manjrekar, Ádám (Debreceni 88.) - Remili (Gaál B. 23.), Saglik (Murka 84.)



Jóval élesebben kezdte a találkozót a Vasas, Remili szép szabadrúgásgóljával meg is szerezte a vezetést. A Videoton rögtön sebességet váltott és helyzeteket alakított ki, egyenlíteni azonban nem tudott. A gólhoz a fővárosi gárda állt közelebb, amikor a 41. percben Berecz a felső lécet találta el. Az első félidő hosszabbításában jött a székesfehérváriak találata, amikor Suljic beadását Burmeister továbbította a saját kapujába.



Szünet után mindkét együttes a vezetés megszerzéséért mozgósított nagy erőket: előbb Scepovic ziccerét védte Nagy, majd Lazovic lőtt kapu fölé, végül a túloldalon Berecz közeli próbálkozását fogta Kovácsik. Berecz újabb - ezúttal távoli - lövését ütötte a fehérvári hálóőr kapufára, majd nem sokkal később mindkét csapat tíz emberre fogyatkozott. Pár perc múlva Manjrekar a második sárgája után szintén mehetett idő előtt zuhanyozni. A slusszpoén a Vasasé volt, a találkozó utolsó másodperceiben Murka góljával megnyerte a találkozót.

Eppel győztes góljával a tabella élén a Honvéd

A Budapest Honvéd Eppel Márton 88. percben szerzett góljával 1-0-ra nyert a Haladás vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában, így - a Videoton hazai vereségével - a tabella élére állt.

OTP Bank Liga, 25. forduló:

Swietelsky Haladás-Budapest Honvéd 0-1 (0-0)



Sopron, 2130 néző, v.: Erdős

gólszerző: Eppel (88.)

sárga lap: Jancsó (39.), Iszlai (41.), Bosnjak (73.), illetve Lovric (74.), Ikenne-King (76.)



Swietelsky Haladás: Király - Polgár, S. Wils, Jagodics, Devecseri - Jancsó (Kiss B., 82.), Iszlai, Kovács L., - Rácz (Bosnjak, 66.), Williams (Kiss T., 76.), Mészáros



Budapest Honvéd: Gróf - Lovric, Kamber, Baráth - Ikenne-King (Villám, 92.), Gazdag (Koszta, 83.), Hidi, Zsótér, Nagy G. - Eppel (Balázs, 92.), Lanzafame



Az első félidőben a Honvéd többször is letámadással hozta zavarba a szombathelyi együttest, s az első nagy helyzetet is a vendégek alakították ki, de Király Gábor hárított. A Haladás a játékrész végén jutott el helyzetig, a túloldalon Gróf volt a helyén.



A fordulást követően sokáig még kevesebb izgalom történt a pályán, egy-egy keményebb, durva belépőt, illetve heves reklamálást leszámítva nem sok minden borzolta a kedélyeket. A hajrában egy Bosnjak-fejest kellett Lovricnak a gólvonalról kifejelnie. Ezt követően a Honvéd került fölénybe az utolsó percekre, Eppel pedig egy elképesztően szerencsés góllal - közeli fejese után a bal oldali kapufáról a vállára pattant vissza a labda, amely onnan került a hálóba - megszerezte a három pontot a fővárosiaknak. Az utolsó pillanatban még egy nagy szerencséje volt a kispestieknek, ugyanis Baráth ügyetlen fejesét követően a saját kapujának keresztlécére pattant a labda.

Könnyedén nyert az MTK

Az MTK hazai pályán könnyedén, 2-0-ra legyőzte a Mezőkövesdet a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában.

A fővárosi csapat az Új Hidegkuti Nándor Stadionban előzőleg hat bajnoki mérkőzést játszott, de most először szerzett egynél több gólt.



OTP Bank Liga, 25. forduló:

MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 2-0 (2-0)



Új Hidegjuti Nándor Stadion, 1264 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Torghelle (37.), Baki (42.)

sárga lap: Vadnai (5.), Kanta (31.), Baki (50.), Torghelle (60.), illetve Tóth B. (61.)



MTK: Petkovic - Baki, Grgic, Poór, Vadnai - Vass Á., Borbély - Kolomojec, Kanta (Katona, 92.), Vogyicska (Nikházi, a szünetben) - Torghelle (Martínez, 88.)



Mezőkövesd: Tujvel - Vági, Hudák, Balogh B., Gohér (Baracskai, 68.) - Tóth B., Egerszegi - Pauljevic, Strestík (Dinjar, 82.), Molnár G. - Diallo (Kink, 68.)



Az MTK futballozott támadóbb szellemben az elejétől kezdve, s bár az első helyzetei kimaradtak, a szünetig így is kétgólos előnybe került.



A fordulás után sem tudott változtatni a játékán a Mezőkövesd, továbbra is a budapesti csapat akciói voltak veszélyesebbek. Előnyét ugyan nem sikerült növelni, de így is simán nyert, mivel a vendégek egyetlen helyzetet sem tudtak kialakítani.

Emberhátrányban nyert a Debrecen

A Debreceni VSC házigazdaként 2-1-re legyőzte a sereghajtó Gyirmót csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 25. fordulójában.

OTP Bank Liga, 25. forduló: Debreceni VSC-Gyirmót FC 2-1 (0-1)



Debrecen, 2238 néző, v.: Bognár gólszerzők: Brkovic (62.), Mészáros N. (91.), illetve Simon A. (8.)

sárga lap: Filip (10.), Brkovic (55.), illetve Radeljic (33.), Madarász (85.) kiállítva: Brkovic (66.)



DVSC: Danilovic - Osváth (Könyves, a szünetben), Brkovic, Mészáros N., Ferenczi J. - Jovanovic, Tőzsér, Filip, Feltscher (Handzic, 64.), Holman - Suk (Sekulic, 70.)



Gyirmót: Nagy S. - Áchim, Bojovic, Radeljic, Tamás - Bori, Kolcák, Simon A. (Madarász, 64.), Kiss M. - Bebeto (Novák, a szünetben, Csiki, 82.), Antonov



A kiesés elől menekülő két csapat találkozóját meglepetésre a vendégek kezdték jobban, és alig telt el tíz perc, máris megszerezték a vezetést. A gyirmótiak a folytatásban is egyenrangú ellenfelei voltak a hazai együttesnek, sőt több veszélyes ellentámadást is vezettek.



A második félidőben átvette az irányítást a DVSC, amely Brkovic fejesével egyenlített, de néhány perc múlva emberhátrányba került: éppen a gólszerző kapta meg második sárga lapját. A debreceniek azonban tovább támadtak, és végül a 91. percben Mészáros Norbert fejesgóljával megszerezték a három pontot.

Paksi pontszerzés Újpesten

A Paks szombaton 1-1-es döntetlent ért el az Újpest vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában.

A pontosztozkodással mindkét csapat sorozata folytatódott: az Újpest négy meccse nyeretlen, míg a Paks nyolc találkozó óta veretlen a bajnokságban.



OTP Bank Liga, 25. forduló:

Újpest FC-Paksi FC 1-1 (0-1)



Szusza Ferenc Stadion, 1568 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Heris (65.), illetve Bartha (24., 11-esből)

sárga lap: Kovács Z. (31.), Diarra (51.), Perovic (93.), illetve Lenzsér (58.), Vernes (82.)



Újpest FC: Kovács Z. (Banai, a szünetben) - Balázs B., Kálnoki Kis, Pávkovics, Mohl - Windecker, Cseke - Balogh B., Bardhi (Perovic, 85.), Andric (Heris, 64.) - Diarra



Paksi FC: Molnár P. - Szalai A., Zachán, Gévay, Szabó J. - Papp K. (Lenzsér, 52.) - Haraszti (Vernes, 63.), Bertus, Bartha, Hajdú Á. - Hahn



Az Újpest volt kezdeményezőbb a mérkőzés elején, de fölénye meddőnek bizonyult. A vendégek büntetőből váratlanul vezetést szereztek, a bekapott gól pedig nagyon megzavarta a hazaiakat. A Paks könnyen megduplázhatta volna előnyét, de előbb egy gyors ellentámadás végén Hahn nagy helyzetben célt tévesztett, majd Bartha második 11-esét Kovács kivédte.



A folytatásban is a Paks kontrái voltak veszélyesebbek. A játékot Heris beállása változtatta meg, ugyanis az újpesti játékos első labdaérintéséből betalált. Az egyenlítéstől a vendégek zavarodtak meg, s előbb kapufa, majd Molnár bravúros védése, végül a lest jelző bíró mentette meg őket a góltól. A hajrára rendezte sorait a Paks, így sikerült megőriznie az eredményt és egy pontot elvinnie Újpestről.

MTI