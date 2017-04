Kodály Zoltán előtt tiszteleg a Tavaszi Fesztivál

2017. április 9. 09:21

Kamara- és kórusműveinek előadásával, valamint magyar népzenék ihlette dalciklus ősbemutatójával is tiszteleg a 135 éve született és fél évszázada elhunyt Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus előtt a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF).

Fülei Balázs zongoraestjének ad otthont hétfőn a Klebelsberg Kultúrkúria, ahol más szerzők művei mellett elhangzik a Marosszéki táncok című mű is. Kodály Adagio című darabja április 12-én a Lappföldi Kamarazenekar koncertjén szólal meg Sulyok Imre zenekari átiratában - közölték a szervezők az MTI-vel.



Kodály Zoltán kamaraműveiből is válogat a Classicus Ensemble koncertsorozata, a Múzsák csöndje - Múzsák hangja április 15-én és 16-án.



Szokolay Balázs és Szokolay Dongó Balázs Ködellik a Mátra című crossover bemutatóval tiszteleg Kodály művészete előtt április 19-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Kodály-évfordulóra készült koncert első felében különleges formában hangzanak fel Kodály Zoltán kompozíciói, a zongora mellett tárogató, azaz népi furulya is felcsendül. A második részben Szokolay Dongó Balázs ősi magyar népzenék ihlette, Sír az út előttem című dalciklusának ősbemutatója hangzik el.



Egy elképzelt falu mindennapjait mutatja be a Magyar Állami Népi Együttes új előadása Tánckánon - Hommage a Kodály címmel a Müpa Fesztivál Színházában április 21-én és 22-én.



Örvendjen az egész világ címmel rendezik meg a fesztiválzáró kórusünnepet április 22-én a Budapesti Olasz Kultúrintézetben. Az esten Kodály több rövidebb kórusműve mellett a Budavári Te Deum is megszólal hat kórus és a MÁV Zenekar közreműködésével, Medveczky Ádám vezényletével.



A zeneszerző legnépszerűbb színpadi műve, a Háry János kerül színre Anger Ferenc rendezésében, Palló Imre vezényletével a Müpában április 23-án. A címszerepben Dobák Attila látható, akinek ez lesz budapesti debütálása is.

MTI