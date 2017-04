Spöttle: nem vagyunk Ghostbusters

2017. április 9. 09:24

Európa kezd arra berendezkedni, hogy háromnaponta történik egy terrorcselekmény – jelentette ki Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában.

Szentpétervár, most Stockholm, és Oslóban is bombát találtak – sorolta a szakember, aki megemlítette, hogy Izraelben is a katonák közé hajtottak teherautóval.

A skandináv országokban talán eddig azért nem hajtottak végre terrortámadást, mert alapvetően befogadó nemzetekről van szó. Ezekben az országokban óriási populáció él különböző migrációs hátterű emberekből. Ráadásul nem is egy olyan elkövetőről van szó, akit az Iszlám Állam készített fel, hanem egy 39 éves, üzbég, négygyerekes családapáról, aki a környezete szerint soha nem beszélt politikáról, csak a családjáról – mondta Spöttle.

Az üzbégeknél nem jellemző a fanatizmus, de azért ott is van egy kemény mag. Igaz, az egyedülálló, hogy egy üzbég Európában terrorakciót követ el – tette hozzá a szakember, aki megjegyezte: a férfiról volt információja a titkosszolgálatnak, figyelték, tudták, hogy radikális, fanatikus nézeteket vall.

Svédország eddig mindenkit befogadott szinte kontroll nélkül, hatalmas szociális segélyeket adott a migránsoknak, és ez attraktívvá tette az országot a megélhetési bevándorlóknak. Az a kerület például, ahol a merénylő lakott, egy no go zóna Svédországban, szinte csak migránsok lakják, senki nem megy oda szívesen, a taxisok csak a kerület határáig viszik az utasokat. Ezek a melegágyai nemcsak a radikalizmusnak, hanem a szervezett bűnözésnek is: drogkereskedelem, fegyverkereskedelem, prostitúció – sorolta.

Egyre több rendőr, biztonsági ember van az utcákon, plázákban, beléptető kapukat állítanak a múzeumokban. Ez a mi komfortérzetünket veti vissza, hosszú távon nem tudni, hova fokozhatjuk még. Bárhová megyünk Európában, páncélozott járművek állnak a csomópontokban, fegyveres katonák a föld alatt. Az Eiffel-tornyot körbekerítjük golyóálló üveggel, a repülőkre pedig már egy Iphone-t sem vihetünk fel. A problémát kell megoldani, és nem a saját életünket visszaszorítani, egy páncélt építeni magunk köré – hangoztatta.

Valahol kiengedtük a palackból a szellemet, és azt már nem nagyon lehet visszagyömöszölni, nem vagyunk Ghostbusters. Ki kell utasítani a radikálisokat, ha kell – úgy mint az Egyesült Államok – meg kell vonni az állampolgárságukat, és vissza kell küldeni őket Szomáliába, Szíriába, Irakba, akkor is, ha ott háború van. Aki a befogadó nemzet ellen fordul, ne érdemelje pardont – szögezte le.

