Állami elismerés a hazai kutatóknak

2017. április 9. 09:42

Nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő kutatásaiért Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Szabó Tibort, a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. tudományos tanácsadóját.

Korábban Apostol János gyümölcsnemesítői munkásságát díjazta érdemkereszttel az állam. Az agrártársaság nemrég a meggy tájfajták nemesítéséről, a meggytermesztés legújabb eredményeiről adott ki nagysikerű tudományos szakkönyvet.

Az Újfehértón nemesített meggyfajtákról és a legmodernebb termesztéstechnológiákról szóló kötet szintén a frissen díjazott Szabó Tibor, valamint társai szerkesztésében jelent meg.

A különleges beltartalmi értékű, zamatos hazai meggy iránt egyébként külföldön is egyre nagyobb a kereslet, az elmúlt fél évben a társaság Chilében, Tatárföldön és Azerbajdzsánban is kísérleti ültetvényeket létesített, sőt az agrárvállalat Japánnal is megkezdte a tárgyalásokat.

Kasztovszky Zoltán, az MKSZN ügyvezető igazgatója jelezte, bízik abban, hogy az idehaza jól szereplő gyümölcsfajták az eurázsiai, amerikai és orosz föderációs ültetvényeken is jól teljesítenek majd.

magyaridok.hu