Németország a többsebességes Európa felé terelne

2017. április 9. 11:47

Németország igyekszik a többsebességes Európa irányába terelni az uniót, és komoly visszalépés lenne, ha Görögország elhagyná az euróövezetet - mondta Pócza István a Századvég kutatója vasárnap az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette, Frank-Walter Steinmeier pár hete megválasztott német szövetségi elnök athéni hivatalos látogatása szimbolikus jelentőséggel is bír.



Elmondta, többen tartottak attól, hogy újból gazdasági válság kezdődhet Görögországban, ami magával ránthatja az euróövezetet. Ezért is fontos a német államfő látogatása, valamint Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter jelzése, hogy továbbra is támogatják Görögország gazdasági életben tartását, ami politikai stabilitást is biztosítja - fejtette ki.

MTI - M1