OSF: haladéktalanul vonják vissza a törvénytervezetet!

2017. április 9. 13:04

Megbélyegző és diszkriminatív a civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslat, ezért annak visszavonását kérik a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF).

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közlemény szerint a független civil szervezetek finanszírozását célkeresztbe vevő, a parlamentnek pénteken benyújtott előterjesztés egy újabb lépés a "demokráciákban alapvetőnek számító kritikus hangok elhallgattatásának irányába".



A közlemény idézi Nizák Pétert, az OSF magyarországi működéséért felelős vezetőjét, aki elmondta: a törvényjavaslat egyértelműen diszkriminatív, mert csak a civilekre vonatkozik és kiemeli a törvény hatálya alól a vallási- és sportszervezeteket.



Kiveszik a "külföldről támogatott kategóriából" a kormány által folyósított uniós pénzeket is, holott Magyarország tavaly az uniós alapok egyik legnagyobb nettó kedvezményezettje volt.



Az OSF szerint a törvényjavaslat arra kötelezné a részben külföldi forrásból működő civil szervezeteket, hogy külföldről támogatott szervezetként regisztráltassák magukat, amit a kormány "nemzetbiztonsági aggályokkal" és a nagyobb mérvű átláthatósággal indokol, miközben a javaslat valójában egyikről sem szól.



Úgy látják, megbélyegzik a nem kormányzati szervezeteket és újabb jelentéstételi terheket rónak rájuk, holott ezek a szervezetek már most is megfelelnek az átláthatóság széleskörű törvényi kötelezettségeinek.



A tájékoztatás szerint az OSF az 1980-as évek óta támogat civil szervezeteket Kelet-Európában, azóta több százmillió dollárral segítette Magyarországot. Az OSF a legnagyobb, civileket támogató nemzetközi alapítvány, amely csak tavaly 3,6 millió dolláros támogatást nyújtott 45 magyar szervezetnek, amelyek az átláthatóságot, a média függetlenségét, a kisebbségi jogokat, a civil részvételt vagy az emberi jogokat képviselik - írták.



Gulyás Gergely, Kósa Lajos és Németh Szilárd (mindhárman Fidesz) pénteken nyújtotta be az Országgyűlésnek a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényjavaslatot, amely alapján a bíróságon kell bejelentenie egyes civil szervezeteknek, ha a külföldről származó támogatásuk egy évben elérte a 7,2 millió forintot.

MTI