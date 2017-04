Fallon: Oroszország is felelős

2017. április 9. 14:16

A brit védelmi miniszter szerint Oroszország is felelős a Szíriában végrehajtott vegyifegyver-támadásért, mivel támogatja Bassár el-Aszad elnök rezsimjét. Sir Michael Fallon szerint ugyanakkor Moszkvát be kell vonni a szíriai rendezési folyamatba.

Fallon a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak írt cikkében helyes döntésnek nevezte, hogy Donald Trump amerikai elnök "gondosan végrehajtott, szűk területre koncentráló" légitámadást rendelt el a vegyifegyver-támadás kiindulópontjának tartott szíriai légitámaszpont ellen. Az amerikai akció erőteljes üzenete az, hogy a szíriai rezsim "kétszer is gondolja meg, mielőtt a jövőben ismét gáztámadást követne el" - áll a védelmi miniszter írásában.



Fallon szerint az amerikai légitámadás indokolt és megfelelő, ugyanakkor szükségszerűen korlátozott volt, ezután pedig hosszú távú megoldást kell találni a konfliktusra.



Ennek egyik feltétele Aszad távozása a hatalomból, mivel Szíriát a jövőben nem vezetheti olyasvalaki, aki vegyi fegyverekkel gyilkolja saját népét. A második feltétel a konfliktus sürgős politikai rendezése, mivel a hat éve húzódó polgárháborút csak tárgyalásos politikai átmenet zárhatja le. E folyamat végén Fallon szerint olyan képviseleti kormánynak kell létrejönnie, amelyben Aszadnak nincs szerepe.



Ez nem könnyű, de nem is lehetetlen: Irakban is sikerült olyan politikai rendezést elérni, amely biztosítja a síita, a szunnita és a kurd közösségek képviseletét - írja a brit védelmi miniszter.



Fallon szerint a harmadik feltétel az, hogy Oroszország mutasson hajlandóságot a szíriai rezsim megrendszabályozására. Az oroszoknak befolyásuk van a térségben, az ő segítségükkel sikerült elérni azt az eredeti egyezséget, amely a szíriai vegyi fegyverek leszereléséről intézkedett, és e legutóbbi háborús bűncselekmény is a szemük láttára történt.



A brit védelmi miniszter szerint elérkezett annak az ideje, hogy Oroszország bekapcsolódjék a szíriai helyzet rendezésébe, és konstruktív módon részt vegyen az ENSZ közvetítésével folyó béketárgyalásokban.



Aszad támogatójaként azonban áttételesen Oroszország is felelős a múlt héten megölt szíriai civilek mindegyikének haláláért. Ha Oroszország felmentést akar minden esetleges jövőbeni támadás felelőssége alól, akkor Vlagyimir Putyin elnöknek ki kell kényszerítenie Aszad vegyifegyver-arzenáljának leszerelését, és teljes mértékben be kell kapcsolódnia az ENSZ békefenntartó tevékenységébe.



"Véget vethetünk a szíriai nép szükségtelen szenvedéseinek, de csak akkor, ha Moszkva is megérti a csütörtök éjszakai (amerikai) légitámadás üzenetét" - fogalmaz vasárnapi írásában a brit védelmi miniszter.



Boris Johnson brit külügyminiszter előző nap lemondta hétfőre tervezett moszkvai látogatását, a hivatalos indoklás szerint a szíriai rezsimnek nyújtott orosz támogatás ellen tiltakozva.



Johnson a döntés bejelentése előtt konzultált Rex Tillerson amerikai külügyminiszterrel, és a The Sunday Times által idézett nem hivatalos értesülések szerint az Egyesült Államok nem akarta, hogy a "burjánzó retorikájáról hírhedt" brit külügyminiszter tovább bonyolítsa a már most is ingatag helyzetet. Johnson egyik név nélkül nyilatkozó tanácsadója mindazonáltal cáfolta a lapnak, hogy Tillerson kérte volna Johnson moszkvai útjának törlését.



Az illetékes szerint Washington és London olyan megoldáson dolgozik, amelynek alapján Oroszország tekintélyvesztés nélkül, fokozatosan megvonhatja Aszadtól a támogatást.

MTI