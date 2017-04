La Libre Belgique: Orbán Viktornak "rövid a memóriája"

2017. április 9. 18:09

A La Libre Belgique belga napilap internetes kiadása Claude Rolin kereszténydemokrata, néppárti, európai parlamenti képviselő véleménycikkét közölte a magyar miniszterelnökről.

Rolin úgy vélekedik, hogy Orbán Viktornak "rövid a memóriája", mert a bevándorlás megfékezésére kerítést épített a magyar-szerb határra, elfelejtve azt, hogy más időkben ugyanúgy menekültek emberek, csaknem 200 ezer magyar Nyugatra az elnyomás elől 1956-ban, vagy amikor Európa lebontotta a vasfüggönyt 1989-ben. Akkor is ezt gondolhatná az ember, amikor "a miniszterelnök a halálbüntetés visszaállítását emlegeti, miközben Magyarország ratifikálta az Európa Tanács emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat biztosító egyezményét" - fogalmazott a politikus.



Claude Rolin szerint erre enged következtetni az is, hogy a civil szervezeteket, a független sajtót és legutóbb az egyetemek működését is fenyegetés éri, úgy mint a Soros György alapította Közép-európai Egyetemet.



Rolin szerint mindezen okok miatt az Európai Unió Szerződésének hetedik cikke szerinti eljárással emlékeztetni kell Magyarországot és vezetőit arra, hogy minden szövetség kötelezettségekkel jár, nincs kivétel az Európai Unió által védelmezett alapvető jogok tiszteletben tartása alól. A képviselő úgy vélekedett, a magyar hatóságok önként az Európai Unió - amelynek megtagadják alapértékeit - perifériájára helyezték magukat, és ezáltal annak az európai dezintegrációnak a malmára hajtják a vizet, amelynek a saját állampolgáraik lehetnek az első áldozatai - vélekedett a szerző.

MTI