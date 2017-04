Egyiptomban a lakosság elutasítja a merényleteket

2017. április 9. 21:53

Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint nem sikerül az Iszlám Állam terrorszervezet kísérlete arra, hogy az Egyiptomban vasárnap elkövetett két merénylettel a vallási többség egy részét maga mellé állítsa, mert úgy tűnik, a lakosság többsége is elítéli a terrorcselekményeket.

Szalai Mátét az M1 aktuális csatorna műsorában vasárnap este arról kérdezték, hogy robbantásos merényletet követtek el a nap folyamán Egyiptomban két keresztény templomnál, legalább 43 ember meghalt és a sebesültek száma a százat is meghaladja. A támadások elkövetését az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára.



A szakértő közölte: az Iszlám Állam hagyományos stratégiája, hogy próbálja szembefordítani a vallási többséget a kisebbséggel; Egyiptomban a kopt keresztények a vallási kisebbség, így reméli a terrorszervezet, hogy a szunnita többség egy része legalább szimpatizál majd vele és így tud politikai-társadalmi befolyásra szert tenni az országban.



Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy bár nagyon kevés idő telt el a merényletek óta, nem tűnik úgy, hogy ez a kísérlet sikeres lenne. Nemcsak a kormány, hanem a lakosság többsége is határozottan elítéli a merényleteket, például a közösségi médián, kampányokon keresztül fejezik ezt ki - tette hozzá.



Szalai Máté jelezte, nagyon hasonló ennek a merényletnek a megítélése, mint a 2015-ös kuvaiti terrorakcióé, amikor az Iszlám Állam az ottani síita kisebbséget támadta, és az ottani szunnita többség is nagyon hamar az áldozatok mellé állt.

MTI - M1