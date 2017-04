McMaster: Moszkvának meg kellene kérdeznie önmagát

2017. április 9. 22:47

Megkérdőjelezte Oroszország Szíria-politikáját Herbert McMaster, az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója egy televíziós interjúban, felvetve, hogy Moszkvának meg kellene kérdeznie önmagától, vajon miért támogatja Aszad szír elnök rendszerét.

A nemzetbiztonsági főtanácsadó a Fox televízió vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában fejtette ki véleményét. Úgy vélte, hogy Moszkvának nemcsak azt a kérdést kellene feltennie önmagának, hogy miért támogatja Bassár el-Aszad elnököt, hanem azt is, hogy mit keres egyáltalán Szíriában. "Miért támogatjuk ezt a gyilkos rendszert, amely tömegmészárlást követ el a saját népe ellen, és a rendelkezésre álló leggyűlöletesebb fegyvert veti be" - fogalmazta kérdésbe a véleményét McMaster, aki szerint a Szíriára irányuló megújult figyelem "jó lehetőség" az orosz vezetés számára, hogy felülvisgálja eddigi Szíria-politikáját.



"Oroszország része lehetne a megoldásnak" - állította McMaster, hozzátéve, hogy most a világ nagyobbik része úgy gondolja, "Oroszország része a problémának".



McMaster azt fejtegette, hogy az amerikai-orosz viszony olyan lesz, "amilyennek Moszkva akarja". Ismételten kérdésekbe fogalmazva fejtette ki álláspontját: "a versengés és a potenciális konfliktus jellemezte viszonyt akarnak? Vagy olyan kapcsolatot szeretnének, amelyben a kölcsönös érdekek alapján együttműködünk?" - nyilatkozta Trump elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.

MTI