Labdarúgó NB I - Hornyák Zsolttal szerződést hosszabbított a Felcsút

2023. május 12. 23:36

A labdarúgó NB I szereplő Puskás Akadémia szerződést hosszabbított Hornyák Zsolt vezetőedzővel.

A felcsúti klub pénteken rövid közleményben számolt be arról, hogy az ötvenéves szakember új, egy plusz egy évre szóló megállapodást írt alá, így a 2023/24-es idényben is ő irányítja az együttest.



Hornyák Zsolt 2019 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához, első idényében a nemzetközi kupaindulást érő harmadik helyen végzett az együttessel, a következő évben a dobogó második fokára is felállhatott, majd 2022-ben újabb bronzérmet ünnepelt.



Közel négy teljes szezon alatt eddig 154 mérkőzésen irányította NB I-es csapatot, amely a mostani szezonban három fordulóval a befejezés előtt az ötödik helyen áll.



MTI