Linda Yaccarinót nevezték ki a Twitter vezérigazgatójának

2023. május 12. 23:53

Linda Yaccarinót nevezi ki a Twitter új vezérigazgatójának Elon Musk, a cég tulajdonosa és jelenlegi vezetője saját pénteki bejelentése szerint.

Musk és kinevezettje – off media

A BBC hírportálja szerint Linda Yaccarino korábban az NBCUniversal reklámosztályának vezetője volt, ott mintegy kétezer dolgozó tartozott hozzá, és szerepet játszott a vállalat streamingszolgáltatásának elindításában is.



Musk csütörtökön jelentette be, hogy távozik a Twitter éléről, és egy női vezérigazgatónak adja át posztot. Az akkori közlés szerint az új vezérigazgató hat hét múlva veszi át a Twitter, valamint a platform tulajdonosának, az X Corp. vállalkozásnak az irányítását.



Elon Musk tavaly ősszel vásárolta meg a közösségi platformot, és már akkor jelezte, hogy nem akar hosszú távon vezérigazgató lenni. Azt ígérte, hogy amint megtalálja utódját, azonnal lemond a cégvezetésről. Musk csütörtökön jelezte, hogy a jövőben ügyvezető elnökként és technológiai igazgatóként vesz rész a Twitter irányításában.



Az új vezérigazgatóról szóló csütörtöki bejelentés hatására a Twitter részvényeinek árfolyama mintegy 2 százalékkal emelkedett a New York-i értéktőzsdén.

MTI