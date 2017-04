Félidőnél tart a 24. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál

27 nemzet 34 filmjét hozza Budapestre a Fesztivál

Hétfőtől csütörtök estig számos izgalmas vetítéssel várja a közönséget az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és idén új helyszínként a „Pop-Up Cinema@Ódry Színpad SZFE”-n a Fesztivál, ami összeköti a világot. A 2015-ben a Titanic közönségdíját elnyert Hétköznapi vámpírok című új-zélandi filmmel zárul az idei nemzetközi filmes mustra. A vetítést és bulit új helyszínen, az Anker’tben tartják, és idén először a közönség is részt vehet az eseményen!

2017. április 10. 10:01

Aki még nem látta, a versenyfilmek közül az elkövetkezendő napokban megnézheti a Titanicon a Sarah Adina Smith Buster két élete (Buster's Mal Heart) című, fekete humorral fűszerezett, vakmerő amerikai misztikus thrillerét A Filmteam közreműködésével az amerikai Brady Corbet két éve Budapesten forgatta az Egy vezér gyermekkorát (The Childhood of a Leader) Robert Pattinson főszereplésével. A fasizmus térnyerésével foglalkozó filmben Liam Cunningham (Trónok harca), az Oscar-jelölt Bérénice Bejo (A némafilmes) és Stacy Martin (A nimfomániás) is szerepel. A film vágója Jancsó Dávid, Jancsó Miklós filmrendező fia volt. AVelencében és Thessalonikiben is nagy figyelmet keltettSzámi vér (Sami Blood) című svéd-norvég-dán játékfilm felkavaró történet a felnövésről. A spanyol születésű Jonathan Cenzual Burleyrendezővel is találkozhat a közönségA pásztor (The Shepherd) című film vetítései után. A Nehéz szívvel (Heartstone) címűdán-izlandi drámában a kamasz Thor és Christian most tapasztalja meg először a szerelem érzését. A film Velencében elnyerte a legjobb LMBT-filmnek járó elismerést. Végül Laura Schroeder Gát (Barrage) című luxemburgi–belga–francia drámájában Catherine tíz év után tér vissza külföldről, hogy újra felvegye a kapcsolatot lányával, Albával, akit nagyanyja, Elisabeth nevel.

A versenyfilmek mellett lesz még vetítése többek között a Pop Aye című filmnek, melyben a világból kiábrándult építész egy bangkoki utcán véletlen belebotlik rég elveszett elefántjába. Ketten együtt útnak indulnak: egész Thaiföldet átszelik, hogy megtalálják a farmot, ahol annak idején együtt nőttek fel. A koreai film szerelmesei semmiképp ne hagyják ki az Árnyak ideje (The Age of Shadows) és a Kokszongi sirató (The Wailing) című filmeket! Ben Wheatley Kereszttűz, 1978-ban Bostonbanjátszódó filmjébenJustine egy elhagyatott raktárban szervez találkozót két ír férfi és egy helyi gengsztercsapat között, akik tiltott fegyverkereskedelemmel foglalkoznak.Két Oscar-jelölt amerikai film - Annette Bening főszereplésével Mike Mills XX. századi nők, valamint Jeff Nichols Loving című alkotása – is látható lesz még az elkövetkező napokban. A Karl-Marx-Stadt című dokumentumfilmben Petra Epperlein rendező huszonöt évvel az NDK összeomlása után tér haza szülővárosába, hogy megtudja, apja valóban a hírhedt Stasi besúgója volt-e. Végül az idei Titanic egyik szenzációja Jim Jarmusch Gimme Dangercímű zenés dokumentumfilmje, mely a világ egyik leghíresebb rock and roll bandája, Iggy Pop együttese, a The Stooges történetét mutatja be.

A 2015-ben a Titanic közönségdíját elnyert Hétköznapi vámpírok című filmmel zárul az idei nemzetközi filmes mustra. Az új-zélandi áldokumentumfilm három, egy fedél alatt élő vámpír életét követi nyomon, akik igyekeznek megélni a modern világban. Fizetik az albérletet, házimunkát végeznek, szórakozóhelyekre próbálják meghívatni magukat – olyanok, mint bárki más. Kivéve, hogy halhatatlanok és emberi véren élnek. Mikor 8000 éves lakótársuk, Petyr vámpírt csinál a huszonéves hipszterből, Nickből, a srácoknak kell bevezetniük őt a frissen szerzett öröklét rejtelmeibe. A vámpírok élete akkor változik meg igazán, amikor megismerkednek Nick halandó barátjával, Stuval. A vetítést és bulit új helyszínen, az Ankertben tartják, és idén először a közönség is részt vehet az eseményen! Jegyek korlátozott számban kaphatók a vetítés előtt az Anker’tben 1000 forintos egységáron.

