A költészet napját ünnepeljük

Országszerte színes programokkal, maratoni versfelolvasásokkal, fényfestéssel, könyvbemutatókkal és más rendezvényekkel ünneplik a magyar költészet napját.

2017. április 11. 10:30

A költő Fiumei úti sírkertben található nyughelyénél a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) szervezésében Földes László Hobo ad műsort József Attilára emlékezve.

Immáron hetedik alkalommal rendezik meg a Versmaratont a Magyar Rádió Márványtermében, ahol tizenkét órán át egymást váltva olvassák fel verseiket kortárs magyar költők. A rendezvény egyben Az év versei 2017 antológia élő bemutatója, a kötetben szereplő 103 költőből 65 személyesen és többen telefonon is részt vesznek a felolvasáson.

Gálaműsorral emlékeznek

Délutántól éjfélig megállás nélkül lesz hallható a kétszáz éve született Arany János csaknem kétszáz költeménye a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatóinak tolmácsolásában az egyetem Padlás színpadán.

A Magyar Írószövetség budapesti székházánál este a szervezet, a magyar irodalom és költészet múltját és az 1956-os forradalomban játszott szerepét felelevenítő, Kodály Zoltán zenéjével kísért fényfestészeti épületvetítéssel várják az érdeklődőket. Az 1956-os emlékév programjai közé illeszkedő ingyenes produkció Bordos László Zsolt munkája.

A ferencvárosi József Attila Emlékhelyen okostelefonos versenyt rendeznek a kerületi iskolásoknak, majd délben koszorúzással és a kerület József Attila nevét viselő díjának átadásával emlékeznek meg a költő szobránál. A Ferencvárosi Művelődési Központban ötödik alkalommal rendezik meg a József Attila Versfesztivál gálaműsorát, valamint kiosztják a József Attila MindenkiNET elnevezésű online videopályázat díjait is.

Felolvasásban nem lesz hiány

Szintén maratoni versfolyammal készül a költészet napjára a békéscsabai Jókai Színház, valamint a szarvasi könyvtár is. Szegeden kora délután a Dugonics téren József Attila szobránál a költő műveit hallgathatják meg az arra járók Tóth Péter Lóránt “versvándor” tolmácsolásában.

Salgótarjánban öt “versmegállót” járhatnak be közösen az érdeklődők kedd délelőtt a Balassi Bálint Megyei Könyvtár főbejáratától indulva. Érintik a Förster Kálmán teret és a Radnóti-szobrot, és végül a Fő téri József Attila-domborműhöz érkeznek meg. Bács-Kiskun megyében versvonat viszi az utasokat Kiskunhalasról Kiskunmajsára, útközben a kiskunhalasi József Attila irodalmi kör tagjainak szavalatait hallgathatják meg az érdeklődők, majd a Kiskunmajsára érkezőket kisvasúttal viszik a központba, a költészet napi piknikre.

Színházjegyet kapnak versmondásért azok a vállalkozó kedvű nézők, akik elmondanak egy általuk választott verset a Veszprémi Petőfi Színház dolgozóiból álló néhány fős nézőközönség előtt. Szombathelyen “versfalat” állítanak, Kőszegen pedig nyolcszáz általános iskolás és középiskolás diák szavalja együtt Arany János Szondi két apródja című versét.

Michal Walczak kortárs lengyel drámaíró Homokozó című színművét mutatják be Kaj Ádám rendezésében a zalaegerszegi Keresztury művelődési központban. Az előadást követően Utassy Józsefre (1941-2010) emlékező műsort tartanak és átadják a József Attila-díjas és Kossuth-díjas költő tiszteletére alapított díjat.

Így készül a Költészet Napjára a közmédia

Hetedik alkalommal rendezi meg a Versmaratont a közmédia. A Költészet Napján 67 magyar költő, 12 órán át olvas fel verseiből, és beszélget a művekről a Magyar Rádió régi épületében.

A Márványteremben április 11-én 10.00 órától 22.00 óráig fogadják a költők és a Kossuth Rádió műsorvezetői a költészet iránt érdeklődő közönséget- mondta el Mucsányi Marianna a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

Egész nap a Kossuth Rádióban

Az egyedülálló eseményt a Kossuth Rádió egész nap, több bejelentkezéssel, élő adással folyamatosan figyelemmel kíséri: a Versmaratonról a 180 percben, a Krónikában, a Napközben, és a Közelről című műsorokban jelentkezik a csatorna. A felolvasások, az írókkal folytatott könnyed hangulatú beszélgetések, a változatos programok mind lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érdeklődők személyesen találkozhassunk a költészettel.

A hely című műsor, József Attila születésnapján a Márványteremből jelentkezik majd, kora délután pedig 13.00 órától élőben is belehallgathat a közönség a színpadon folyó beszélgetésbe. Este a Belépő, a Kossuth Rádió kulturális magazinja ad ízelítőt a rendezvényből, és megismerhetjük a „Nap versét” is. Ezt a költeményt a fellépő költők egy-egy sor megfogalmazásával közösen írják egész nap.

Költészet Napja az M5 csatornán

Nemcsak a rádió, az M5 kulturális csatorna is követi majd a Költészet Napjának eseményeit. A Kulturális híradó stábja is a Magyar Rádió Márványtermében forgat és készít összefoglalót az eseményekről, este pedig a Magyar Írószövetség székházát díszítő fényfestésről tudósít a csatorna. A fényfestés az írószövetség, a magyar irodalom és költészet múltját, nagy személyiségeit és az 1956-os forradalomban játszott szerepét jeleníti meg Kodály Zoltán zenéjével kísérve.

Az M5-ön szó lesz még ferencvárosi ünnepi megemlékezésről, amelyen dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár is beszédet mond. A csatorna a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében zajló eseményekről is beszámol április 11-én.

Vidéki események

A vidéki eseményekről sem maradnak a le az M5 nézői, szó lesz a szombathelyi, békéscsabai, pécsi, kaposvári, soproni sőt szabadkai és szatmárnémeti ünnepségekről, különleges rendezvényekről is. Szatmárnémetiben például mintegy ezer gyerek szaval majd együtt, Békéscsabán 24 órás versmondó- és versolvasó fesztivált tartanak, Szombathelyen pedig elkészül a Weöres Sándor versfal- tette hozzá Dér Ágnes az M5 csatornaigazgatója.

A hirado.hu oldalán már napok óta kiemelt helyen szerepelnek a Versmaratonnal kapcsolatos hírek, információk, interjúk. Külön rovatban találhatóak meg a legfontosabb információk: óránkénti bontásban látható, hogy melyik alkotó mikor olvassa fel saját versét, sőt az írók és költők életrajza is olvasható. Itt olvasható az az interjú is, amelyben az Írószövetség elnöke, Szentmártoni János beszél a Versmaratonról és, amelyből többek között az is kiderül, hogy a maratoni versolvasás ötlete kitől származik, valamint, hogy az elmúlt évek alatt mennyit változott, színesedett a program.

A rovatban az érdeklődők megtalálhatják a Költészet Napjának programjait és ajánlóit is. Kedden kerül ki a Versmaraton műsorvezetőjével, Visy Lászlóval készült interjú, és a Kossuth Rádió Versmaratonnal kapcsolatos tudósításai is itt kapnak majd helyet. A médiaklikk.hu oldalon élőben követhető a Versmaraton délelőtt 10 órától este 10 óráig.

hirado.hu - MTI